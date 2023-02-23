瞄準PGA本田精英賽“最後壹屆冠軍”的任成宰. February. 23, 2023 07:40. by 金東昱 creating@donga.com. 任成宰（25歲•照片）將向美國職業高爾夫（PGA）巡回賽本田精英賽“最後壹屆冠軍”發起強有力的沖擊。 任成宰將參加從23日開始在美國佛羅裏達州棕櫚灘花園的PGA全國度假村冠軍球場（70桿）舉行的本田精英賽。在2018~2019賽季首次出道PGA巡回賽並獲得該賽季新人王的任成宰在自己的巡回賽第50場大賽2020年本田精英賽上首次登上了巡回賽冠軍寶座。但自2021年在Shriners兒童醫院公開賽上取得PGA巡回賽第2個冠軍後，他再也沒有獲得過冠軍。 在本田精英賽上挑戰個人第3個冠軍的任成宰在預測大賽冠軍候選人的力量排名中位居第壹。PGA巡回賽官網表示，“任成宰在該大賽上取得了2020年冠軍，2021年並列第8位的優秀成績。沒有弱點，他所有的技術都很均衡。”任成宰1月在農夫保險公開賽上獲得並列第4位，2月在WM鳳凰城公開賽上排名並列第6位。 日本汽車企業本田已贊助本田精英賽42年。但是企業決定在今年結束之後中斷大賽贊助。在PGA巡回賽上，本田精英賽的名字將消失。最大的原因是獎金和日程。本田精英賽的總獎金為840萬美元（約109億韓元）。這還不到總獎金2000萬美元以上的特級大賽的壹半。另外，本田精英賽將在WM鳳凰城公開賽和捷尼賽思邀請賽等特級大賽之後舉行。而大賽結束後，將於3月接連舉行阿諾德•帕默邀請賽和球員錦標賽等特級比賽。本田精英賽成為了頂級選手們集體休息的大賽。本次比賽也只有8名世界排名前50位的選手參加。沒有壹名世界前10名的選手參賽。 除任成宰外，安秉勛（32歲）、姜成勛（36歲）、盧勝烈（32歲）、金成賢（25歲）也進入了本次比賽的參賽名單。

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