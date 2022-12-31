李明博在4年零9個月後獲特赦……“讓國民們擔心，感到抱歉”. December. 31, 2022 07:20. by 李允泰記者 oldsport@donga.com. “讓國民們擔心，對此我感到非常抱歉。” 因新年特赦而時隔4年9個月獲得赦免的李明博前總統（81歲）30日在首爾市江南區論峴洞私宅前做出了上述表示。李明博因涉嫌侵吞汽車零部件企業達斯的252億韓元資金等，於2020年10月被大法院判處17年有期徒刑，6月因健康原因停止執行刑罰，壹直在首爾大學醫院接受住院治療。李明博當天從首爾大學醫院出院，前往私宅。尹錫悅總統當天打電話給李明博說：“希望盡快恢復健康。” 李明博當天下午1點55分左右到達私宅，雖然多少有些消瘦，但看起來比較健康。李明博身穿深灰色大衣，與等待已久的支持者們壹壹握手，集結在私宅前的數十名支持者高喊著李明博的名字。李明博出院時坐著輪椅，但在家門口沒人攙扶，自己慢慢行走。 李明博在私宅前表示：“在過去的5年裏，很多人，特別是年輕人支持我，還為我祈禱，我想借此機會向大家表示感謝。”他還說：“過去3年裏，國民和所有企業經營者們都因新冠疫情而陷入困境，我想給予安慰。我將為大韓民國的繁榮祈禱，發揮自己的作用。” 當天，親李（親李明博）派系頭目、國民力量黨常任顧問李在五、前總統秘書室室長任太熙、河錦烈（音）等親李派人士聚集在私宅前。國民力量黨議員權性東、柳成傑、朴正河、尹漢洪、趙海珍、太永浩（音）等議員聚集在壹起，與李明博在私宅進行了暢談。 壹名出席者表示：“李前總統在私宅內與多名人士交談時，尹錫悅總統打來了電話。尹總統對李前總統說，‘希望盡快恢復健康’。”

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