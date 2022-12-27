“即使失敗也絕不屈服”. December. 27, 2022 07:58. . 本以為新冠病毒肺炎疫情危機會結束，但今年是經濟危機來臨的壹年。高物價、高利率把平民逼到了懸崖邊，酷暑、暴雨和寒流異常兇猛，奪走寶貴生命的社會災難讓人慘不忍睹。盡管如此，在社會各處，以不屈的意誌取得寶貴的成就，給人們帶來感動的人也不在少數。 卡塔爾世界杯韓國國家足球代表隊就是其中的代表例子。在預選賽最後壹天，太極戰士們在與世界排名遙遙領先自己的葡萄牙隊的比賽中，雖然先失壹球，但仍然堅持到最後，最終以2比1的逆轉戰勝對手，新書寫了進軍世界杯16強的歷史。選手們在太極旗上印刻的語句成為了今年最大的流行語。“重要的是壹顆不屈服的心。” 今年6月成功發射韓國型宇宙發射體（運載火箭）“NURI號”是研究者們經過12年零3個月的多次挫折後取得的成果。去年10月第壹次發射失敗後，利用兩個月的時間，翻閱了2600件飛行情報數據，找到了失敗的原因。此前，羅老號兩次發射失敗後經歷的諸多試錯也成為了“NURI號”成功的基礎。 不屈服的心即使跌入漆黑的深淵，也會成為活著回來的力量。今年10月，因慶北奉化郡鋅礦塌陷事故，與同事壹起被困在地下190米坑道的朴正河（音）用30袋速溶咖啡和坑道內的地下水支撐，終於在事故發生9天後獲救。他說：“不能對辛苦了壹輩子的妻子說對不起就死了。” 講述發育障礙律師成功故事的電視劇獲得人氣的時候，現實中發育障礙職業高爾夫選手李勝民在第壹屆殘疾人US公開賽上獲得了冠軍。他說，通過刻苦的練習來克服身體上的障礙。“雖然比別人慢，但不會放棄。”以兒子的自閉性障礙診斷為契機，投身於殘疾人權益運動的企業家決心，“將把能夠獨自站立的系統傳給兒子，而不是財產。”兒子成長為獨立的上班族，為25萬發育障礙者壹個接壹個地引進了制度。不輸給個人不幸的意誌導致了社會的改善。 預計明年將是更加艱難的壹年。但是，正如基礎生活保障金領取者時期寫《哈利波特》的作家J•K•羅琳在哈佛大學畢業典禮上所說的那樣，“最低谷將成為重新建立生活的堅實基礎”。即使跌入無邊無際的底面，只要保持壹顆努力往上爬的心，就不會被擊倒。

한국어