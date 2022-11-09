KLPGA-KPGA巡回賽本周將迎來賽季最後壹場比賽. November. 09, 2022 08:05. by 姜泓求 windup@donga.com. 韓國職業高爾夫（KPGA）韓國巡回賽、韓國女子職業高爾夫（KLPGA）巡回賽壹個賽季最佳球員的大獎得主將在最後壹場比賽中決出。 KPGA韓國巡回賽將從10日開始在京畿坡州市西原谷鄉村高爾夫俱樂部（72桿）舉行本賽季最後壹場比賽LG Signature球員錦標賽（總獎金13億韓元），比賽為期四天。截止到8日，徐耀燮（26歲）以捷尼賽思（GENESIS）大獎積分4931分占據榜首。目前，他領先取得4915分的第2名金永洙（33歲）16分。本次大賽的冠軍將獲得大獎積分1000分。因此根據此次大賽的結果，大獎版圖很有可能發生變化。獲得大獎積分4069分的第8名黃重坤（30歲）也依然有希望翻盤奪取第壹。 在8月群山CC公開賽和9月LX錦標賽上連續兩周奪冠的徐耀燮表示，“2016年巡回賽出道後壹直夢想的大獎已經近在眼前。雖然與第二名的差距不大，但重要的是現在能夠占據第壹的位置”，決心在最後壹場比賽中取得好成績。捷尼賽思大獎的獲獎者將獲得1億韓元的獎金、1輛捷尼賽思汽車和5年的巡回賽種子選手身份。另外，獲獎者還將得到由美國職業高爾夫（PGA）巡回賽和DP世界巡回賽（前歐洲巡回賽）共同主辦的捷尼賽思蘇格蘭公開賽的參賽權。 捷尼賽思獎金王也將在最後壹場比賽中確定。目前獎金排名第壹的是贏得7.4587億韓元的金瑉奎（21歲），他與獎金排名第二（6.9704億韓元）的金碧歐（32歲）相差4883萬韓元。而此次大賽的冠軍獎金高達2.6億韓元。金瑉奎在韓國巡回賽歷史上首次挑戰賽季獎金突破8億韓元。 KLPGA巡回賽將從11日開始通過在江原春川市Laviebell CC（72桿）舉行的本賽季最後壹場比賽SK Shieldus•SK電信錦標賽（總獎金10億韓元）決出大獎得主，比賽為期三天。目前獲得716分大獎積分的領先者金秀智（26歲）和拿到648分的第二名柳海蘭（21歲）將爭奪大獎。金秀智有望獲得大獎。柳海蘭壹方面要拿到大賽冠軍的大獎積分70分，另外還需金秀智未能進入前10名，才能實現逆轉。KLPGA巡回賽大獎沒有額外的優惠。金秀智（70.45桿）與柳海蘭（70.56桿）在平均桿數上也將爭奪第1、2位。 上個月在國內舉行的美國女子職業高爾夫（LPGA）巡回賽寶馬女子冠軍賽上，老將崔蘿蓮（35歲）結束了自己的球員生涯。此前，崔蘿蓮在上高中1年級的2004年，以業余選手的身份拿到了職業比賽的首個冠軍。

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