提前接受手術的孫興慜：“盡快恢復，壹定要參加世界杯”. November. 05, 2022 07:20. by 金東昱 creating@donga.com. 孫興慜（30歲•托特納姆熱刺隊•照片）因眼睛周圍的4處骨折，4日（當地時間）登上了手術臺。比預想的手術日期早1~2天。這似乎包含了孫興慜盡快接受手術，以參加2022卡塔爾世界杯的意誌。 英國媒體《每日電訊報》當地時間3日報道說：“孫興慜的眼睛周圍有4處骨折。決定4日接受手術。”據《每日電訊報》報道，孫興慜原計劃在周末接受手術，但提前了手術日期。到卡塔爾世界杯首場比賽為止，增加了壹天可以恢復的時間。由保羅•本托主教練率領的韓國國家足球隊將於24日晚10時（韓國時間）與烏拉圭隊進行世界杯小組賽第壹場比賽。英國媒體《鏡報》報道說：“孫興慜的世界杯參賽之路蒙上了壹層陰影。但是手術日期提前是為了提高參加世界杯的希望而做出的努力。” 2日，孫興慜在歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽與馬賽隊（法國）的小組賽最後壹輪比賽上，臉部遭受了對方後衛肩膀的用力撞擊。在球隊工作人員的攙扶下，他在上半場第29分鐘被替換下場，進入了更衣室。孫興慜在比賽結束後與隊友們壹起笑著拍的照片被公開，因此有人預測傷勢不會太嚴重。但是托特納姆熱刺俱樂部方面3日表示：”孫興慜必須要接受手術。” 《每日電訊報》報道說：“如果孫興慜手術結果證實傷勢不嚴重，就可以參加世界杯。但是他很有可能缺席世界杯之前舉行的托特納姆熱刺隊的3場英超比賽。”托特納姆熱刺隊直到21日世界杯開幕為止，還剩下7日對陣利物浦隊，10日對陣諾丁漢森林隊，13日對陣利茲聯隊這三場比賽。

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