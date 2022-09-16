涉嫌在新西蘭殺害“包內屍體”子女的40多歲女性在蔚山被捕. September. 16, 2022 07:32. by 朴鐘民記者、金秀賢記者 71wook@donga.com、blick@donga.com. 就上個月在新西蘭銷售的二手旅行箱中發現兩具兒童屍體的事件，韓國警方15日在蔚山抓獲了被推測為死亡兒童母親的40多歲女性。 據警察廳透露，蔚山中部警察署當天上午1時左右在蔚山某公寓逮捕了韓裔新西蘭籍女性A某（42歲）。A某涉嫌在2018年前後在新西蘭奧克蘭殺害親生子女7歲男童和10歲女童。 隨著新西蘭警方通過國際刑警組織要求進行合作調查，警方通過國內滯留記錄、診療記錄、電話號碼等追蹤了A某。警方最近接到A某在蔚山的情報，找到了A某停留的地方，在實施潛伏調查壹天後逮捕了A某。據悉，A某入境後在首爾等地生活，從今年年初開始在蔚山熟人家裏生活。 據悉，A某在逮捕當時沒有受到任何抵抗，就表明了自己的身份。當天從蔚山移送首爾中央地方檢察廳時，當記者問及是否承認嫌疑時，她用相對平靜的聲音重復了3次：“（我）沒有做。” 據新西蘭媒體《新西蘭先驅報》等報道，新西蘭韓人會副會長金美珍在接受該媒體采訪時表示：“聽說A某在丈夫（因癌癥）死亡的2017年以後，憂郁癥加重，但沒有得到周圍人的支援。” 當地時間8月11日，在新西蘭奧克蘭南部，壹家通過網上二手拍賣購買的2個旅行包中發現了兒童的屍體。當地警方認為兒童的母親在韓國，要求韓國進行合作調查。對此，法務部命令首爾高等檢察廳緊急拘留A某。緊急引渡拘留是指，以罪犯引渡請求緊隨其後為前提，逮捕及拘禁罪犯。 隨著A某被捕，新西蘭當局根據兩國之間的罪犯引渡條約，從當天開始要在45天內向法務部申請引渡罪犯。此後，將通過法務部對申請書進行討論、首爾高等檢察廳請求審查罪犯引渡、法院對罪犯引渡進行審判等，最終決定是否遣返A某。

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