瞄準虛擬資產行情差價的2萬億韓元規模的非法外匯交易被揭發. August. 31, 2022 07:39. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 30多歲的虛擬資產投資者A某從2020年開始，在1年內以本人和熟人的名義開設了7家幽靈公司（虛設公司）。他以進口化妝品為名，分1116次向事先說好的海外皮包公司匯去了5000億韓元。皮包公司用這筆錢在海外虛擬資產交易所購買了比特幣等。 在海外購入的虛擬資產立即轉賬到了A某的電子錢包裏。他在國內交易所重新出售這些虛擬資產，獲得了約50億韓元的差價。這是瞄準了國內虛擬資產價格高於海外的“辛奇（韓式泡菜）溢價”。 30日，關稅廳首爾本部海關表示，抓獲了為賺取國內外虛擬資產行情差價而非法交易外匯的16人。他們的非法外匯交易規模達到了2.0715萬億韓元。首爾海關調查2局局長李民根（音）表示：“為利用國內外虛擬資產的行情差價而進行的外匯交易很有可能違反《外匯交易法》。” 動員海外法人代理購買當地虛擬資產並收取手續費的企業也被揭發。軟件開發企業代表B某代替介紹人向海外法人匯去了約70名海外虛擬資產購買者籌集的資金。他偽裝成購買軟件的錢，分258次發送的金額共達4000億韓元。海外法人在海外交易所購買虛擬資產，並將其發送到介紹人的電子錢包。據調查，B某以這種方式在7個月內收取了相當於10億韓元的匯款代理手續費。

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