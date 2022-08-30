誰更野蠻？. August. 30, 2022 07:41. . 美國知性史學家克蘭•布林頓指出，“現代人投下原子彈，連眼睛都不眨壹下，另壹邊卻把古代人視為野蠻人。”如果說這句話的時候是冷戰時期，現代人也反對使用核彈的話，可以舉出第二次世界大戰、越南戰爭時實行的、以及現在也在烏克蘭肆無忌憚進行的無差別炮擊的例子。 如果說布林頓的指責是對現代人的錯覺的當頭棒喝，那麽對古代人的偏見也應該嚴厲警告。原始部落的生活純樸而和平的錯覺不知是從誰開始的。大航海時代以後，歐洲國家的責任是給生活在世界落後地區的人們帶來文明的恩惠，讓他們擺脫野蠻狀態。這裏並不是要否認這壹點。 但在過去，這種文明國家的責任論被惡意利用為帝國主義統治的工具。在我們國家的歷史上也有過這種令人不快的記憶。這種惡意利用事例，還有在電影《傳道》中登場的他們是否有靈魂等人種學偏見，作為反駁，筆者懷疑是不是出現了“與文明時期和資本主義格格不入的原始世界的淳樸”。 但是曾批評資本暴行的馬克思也反對贊揚原始文明。原始社會不是單純浪漫的社會，而是力量和暴力支配的野蠻社會。 征服者的軍隊破壞和平生活的世界的場面也是文明人的想象。在用文明武器武裝的征服者到來之前，在原始的土地上，他們之間也肆意進行殘酷的暴力和破壞。只是沒有留下暴力的記錄而已。 誰更野蠻？這種提問本身不就是多余的嗎？人總是兩張面孔的存在。當與自己的利害關系無關時，就會成為常識性的天使，如果發生利害關系，不管是什麽名分都會使用。文明既能給饑餓和疾病的土地送去能帶來糧食和醫藥品的能力，同樣也會送去能猛烈傾倒無情的無人機和導彈的能力。

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