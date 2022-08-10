禹相赫將於11日淩晨在摩納哥大賽上起跳. August. 10, 2022 07:51. by 姜東雄記者 leper@donga.com. “微笑跳者”禹相赫（26歲•國軍體育部隊）將與在2022年世界田徑錦標賽上失去金牌的競爭對手穆塔茲•巴爾希姆（31歲•卡塔爾）再次展開自尊心對決。 禹相赫將參加11日淩晨在摩納哥舉行的世界田徑聯合會（WA）鉆石聯賽男子跳高比賽。在上月19日舉行的世界田徑錦標賽跳高決賽中，以2米37的成績將禹相赫（2米35）擠到銀牌位置的巴爾希姆也將參加此次比賽。禹相赫出國前曾表示：“在世界錦標賽上減輕了對冠軍的負擔，這次我會安心參賽。打算與世界頂級跳高選手們再次展開有趣的對決”，但是禹相赫現在在所有比賽中都被分類為“冠軍候選人”。這也是人們關註他與巴爾希姆的再次對決的原因。去年在東京奧運會上與巴爾希姆並列第壹獲得金牌的詹馬爾科•坦貝裏（30歲•意大利）、讓戈•羅貝特（30歲•加拿大）、安德烈•普羅琴科（34歲•烏克蘭）等男子跳高頂級選手也將全部參賽。 在本次大賽和27日的洛桑（瑞士）大賽上，禹相赫將努力積攢積分，在下個月8、9日的蘇黎世（瑞士）上挑戰只有前6名才能進入的鉆石聯賽總決賽。禹相赫在此前舉行的3場鉆石聯賽跳高比賽中，只參加了多哈站並奪冠，目前積8分排在第6位。鉆石聯賽將根據大賽成績，從第1位（8分）到第8位（1分）依次賦予積分。目前羅貝特和坦貝裏以15分排名並列第壹。只參加多哈站，繼禹相赫之後排在第2位的巴爾希姆以7分排在第8位。考慮到2019年並列第6位的積分為14分，預計今年前6選手的積分在17~18分。在剩下的兩場比賽中，禹相赫只要分別獲得第3名以上積分，就能積20分以上。考慮到禹相赫在最近舉行的大滿貫賽事中都登上領獎臺，預計進入“之前只在YouTube上觀看”的“夢想舞臺”鉆石聯賽總決賽應該不成問題。

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