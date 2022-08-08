國民力量黨的內訌事態……“尹核關”也應宣布白衣從軍. August. 08, 2022 07:51. . 國民力量黨把目前該黨的處境規定為“緊急狀況”，今天將召開全國委員會，正式成立緊急對策委員會。會上，將確定把緊急對策委員長任命權限從現有的“黨代表及代行職權”擴大到“黨代表職務代理”的黨章修正案，並任命緊急對策委員長。事實上，這是強制罷免李俊錫代表（黨首）的節奏。李代表向法院提出了臨時處理申請等，預告了法律應對。 首先，時隔5年實現政權交替並取得地方選舉勝利的執政黨陷入史無前例的黨權內訌事態本身就不正常。在僅次於外匯危機和金融危機的全球景氣蕭條局面下，不但沒有支持新政府上臺的國政運營，反而只顧著圍繞剩下不到兩年的議會選舉公推權等問題的黨權之爭，到了這種地步。尹錫悅總統的國政支持率下降到20%左右，除了尹總統自己的責任外，執政黨令人寒心的作風也產生了影響。 李代表似乎認為，最近的情況是尹總統及親信們強行驅逐自己的陰謀。以違反維持品位義務為由，處以停止代表職務的重罰，其適當性確實引發了爭議。尹總統的“黨代表只會內部開槍”的短信也不合適。但是，李代表確實以每件事情都很難聽的惡言、嘲弄、嘲諷等煽動內訌。也就是說，自己創造了作為黨代表很難再發揮領導能力的情況。 如果“尹核關”（尹錫悅總統方面的核心相關人士）們以“終於要拔掉眼中釘”為由開開心心的話，民心將會更加冷淡地背道而馳。轉變為緊急對策委員會體制不能導致“尹核關”們掌握黨權。要知道，僅憑在大選時比別人更勤快地幫助尹總統的理由，而壹躍成為政權實權人物、掌握黨的實權，國民和黨員都不會看好。 隨著轉變為緊急對策委員會體制，“尹核關”們也有必要宣布白衣從軍。據悉，深入參與新政府組閣或總統室人選工作的張濟元議員對人事失敗不無責任。院內代表權性東也因貶低九級公務員等頻繁的失言，領導能力受了傷。沒有他們的反省或白衣從軍的態度，只靠成立緊急對策委員會，並不能克服緊急情況。如果在他們的影響力下組成親尹緊急對策委員會，可能會面臨“原來是為了這樣才趕走了李代表”的批評。

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