懷著第七個月球探測國的夙願踏上149日旅程的“達努力”號. August. 06, 2022 07:23. . 昨天上午8點8分，韓國第壹艘月球探測軌道船“達努力”號飛向宇宙。在美國佛羅裏達卡納維拉爾角太空軍基地發射場，搭載在太空探索技術公司的“獵鷹9”火箭上發射的“達努力”號於9時40分左右與地面站正常通信。成功登上預定軌跡的“達努力”號將進行149天的長途旅行，直到穩定進入月球軌道為止。 “達努力”號將於12月16日接近月球，之後將減速半個月，並於當該月月底在上空100公裏的軌道上就位。如果新年1月1日“達努力”攜帶的特殊相機等觀測設備開始正常運轉，韓國將成為第七個月球探測國。到目前為止，只有俄羅斯、美國、日本、歐洲、中國、印度等6個國家取得了成功。繼今年6月21日韓國型運載火箭“宇宙”號發射成功後，韓國邁出了探索月球的第壹步，大步走近了宇宙強國的夢想。 “達努力”號明年將在月球軌道上每天繞12圈執行任務。“防彈少年團”的熱門歌曲《炸藥》的MV影像將利用宇宙網絡傳送到38萬公裏以外的地球，並計劃進行月球極地精密拍攝等任務。此外，還要物色2030年將搭載“宇宙”號改良型火箭發射的韓國首艘登月飛船登陸的場所。 最近世界各國的探月競爭越來越激烈。據推測，月球上存在100萬噸以上的氦3，既是核聚變發電的燃料，也被期待成為人類未來的能源。月球的引力為地球的16.5%，作為通往更遠深宇宙的前哨基地也十分合適。美國放棄“阿波羅計劃”50多年後重啟月球探測，2025年發射載人登月飛船，中國決定在10年內在月球上建設無人研究基地，也是因為這個原因。這就是為什麽韓國不能因為為時已晚就放棄探月的原因。 宇宙開發成為經濟、科學實力較量的強國們的競爭場所，在宇宙開發中未能發揮應有作用的國家將沒有立足之地。此次美國宇航局幫助發射“達努力”號，去年韓國作為第十個合作夥伴參與了發射載人登月飛船的美國“阿爾忒彌斯”計劃，也是因為韓國具備獨自開發人造衛星的技術能力和世界第十位的經濟實力。政府應該毫不拖延地新設航空宇宙廳，集結國家力量，進壹步加快進軍宇宙的速度。

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