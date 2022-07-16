壹名三兄妹母親給3名患者送上新生命禮物後離世. July. 16, 2022 07:28. by 趙健熙 becom@donga.com. 實踐奉獻生活的三兄妹之母在分享生命後去世了。韓國器官組織捐贈院15日表示：“許美京（音，54歲）7日捐贈了肺和腎臟，給3名患者送上了新的生命，離開了人世。” 據韓國器官組織捐贈院介紹，許某3日吃完晚飯後，與家人聊天時突然暈倒。雖然立即被送往醫院，但最終還是陷入了腦死亡。家人聽到許某失去生機的消息後陷入了悲傷，但她在2019年5月登記希望捐贈器官時曾表示，“想在我最後壹刻做挽救生命的美麗的事情後離開”，為了遵重她的意思，家人同意了捐贈。 許某出生於全羅南道順天市，是四男三女中的長女。據周圍人介紹，她是為兒子和兩個女兒獻身的母親，下班後喜歡在小區散步。遺屬表示，許某平時在療養院為老人做飯，照顧智力殘疾人等，實踐了分享和服務。許某的小女兒最後對母親說：“經常出現在夢裏，您可要多多展現漂亮的樣子。”

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