從勇士的後代那裏學到的東西. July. 12, 2022 07:58. . 6•25戰爭參戰將士的後代有機會訪問韓國並見面。正如聯合國軍的國籍壹樣，國籍和年齡層也多種多樣，年輕的學生也很多。據說，還有參戰官兵的曾孫。 在場的各位就6•25戰爭的世界史意義、20世紀發生的世界大戰和冷戰、21世紀即將到來的戰爭威脅和為和平而努力等主題進行了交流。提問和討論接連不斷，讓人有些吃驚。學生的想法和討論水平出乎意料的高。雖然好像也有學生想問更深更尖銳的問題，但是因為其所在位置的關系，所以降低了提問的水平或給予了很多照顧。 與年輕學生的對話總是新鮮而新穎的。不是因為第壹次聽說，而是想起了當時我們也苦惱過，這些苦惱與世界現實相遇時經歷的旅程。為什麽覺得那個很新穎嗎？應該說是陳腐和老套吧？不是的。人的欲望不會改變，人類會反復犯同樣的錯誤和失誤。但人類不會因此重復同樣的行動。即使是50年的道路，在道路上行駛的汽車也會改變。在道路上發生的問題和矛盾是壹樣的，但是人變了，他們還要尋找自己的解決方案。老壹輩能夠辨別出來的不是他們編出來的結論，而是對抗問題的善良意誌和勇氣。 因為是來自世界各國的學生，所以如果進行更深層次的對話，也許會聽到對國家間的問題、大陸間的矛盾、貧富差距、超級力量的作用或支配等有爭議的對話。分明看到了那種問題意識。盡管如此，也能感受到相互理解的努力。 知道和對話之間的差異是什麽呢？有無相互尊重和理解的姿態。讓世界分裂，做出極端選擇的方法是什麽呢？那就是設定絕對不能容忍的邪惡領域。有人說，理想主義者沒有不能通過對話解決的事情。不是的。在對話之前，首先應該把世界看成善惡，先解開將善與惡簡單化的心態。

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