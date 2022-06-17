SK Geocentric簽訂了在法國設立廢塑料再生合作法人的協議. June. 17, 2022 07:43. by 宋忠炫 balgun@donga.com. SK Geocentric公司16日表示，與法國環境專門企業蘇伊士、加拿大企業Loop Industries一起，簽訂了在法國設立廢塑料再生合作法人的業務協議。三家公司通過協議，以設立每年生産7萬噸再生塑料的化學再利用工廠爲目標，達成了合作協議。SK Geocentric計劃負責監督及咨詢歐洲回收利用工廠的運營，作爲國內企業，將首次在歐洲設立塑料回收利用合作工廠。SK Geocentric方面表示：“預計對高品質再生原料的需求將劇增”，“這是爲了順應歐洲地區塑料再利用工廠生産的高品質再生原料增加的需求。”

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