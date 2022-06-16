時隔3年回歸的漢江遊泳場……24日開門迎客. June. 16, 2022 07:38. by 史誌遠記者 4g1@donga.com. 因新冠疫情的擴散而從2020年起中斷運營的首爾漢江公園遊泳池和水上樂園，時隔3年再次開業。 首爾市漢江事業本部15日表示，從6月24日起到8月21日，將運營漢江公園的6個遊泳場和水上樂園。開門營業的遊泳場有纛島、廣津、汝矣島、蠶院等4處，水上樂園在蘭芝、楊花兩地運營。 漢江遊泳場自2019年以後時隔3年再次在夏季開放。漢江事業本部在2020年和去年夏天為了防止新冠疫情擴散，決定停業。但今年隨著新冠確診患者減少，保持社交距離也全面解除，決定開業。 漢江遊泳場位於首爾市中心，交通便利，而且可以邊看漢江邊遊泳，因此無論男女老少都很歡迎。規模最大的汝矣島遊泳場壹次最多可容納3500人。這裏擁有清涼的水流傾瀉的“Aqua Ring”（水圈）、流水漩渦“螺旋隧道”等不亞於大型水上公園的遊樂設施。纛島遊泳場也設有在流水下乘坐遊泳圈旋轉的遊水池和4米高的水圈。 廣津遊泳池適合壹家人輕松愉快地訪問，享受溫馨的氛圍。蠶院遊泳場擁有水深1.5米的成人池、1.2米的青少年池、0.5米的幼兒池等多種遊泳場。蘭芝水上樂園以漢江為背景啟動音樂噴泉，楊花水上樂園與鄰近的生態公園相連，具有親近自然的特點。 漢江遊泳場、水上樂園的運營時間為每天上午9點至傍晚7點。遊泳場使用費用為成人5000韓元、青少年4000韓元、兒童3000韓元、水上樂園為成人3000韓元、青少年2000韓元、兒童1000韓元。未滿6周歲的兒童與監護人壹起來就可以免費入場。65歲以上高齡者、多胞胎幸福卡持有者、殘疾人（包括1名同行監護人）等入場時可以享受折扣。到2019年為止，遊泳池、水上樂園的使用者可以減免停車費，但從今年開始將不再提供該優惠。 根據政府的防疫方針，使用衛生間、小賣部等室內設施時壹定要戴口罩。高齡者或慢性呼吸道疾病患者等新冠高危人群在室外很難“保持1米距離”時，最好戴上口罩。遊泳池必須穿泳衣，戴上泳帽才能進入，不能使用腳蹼等設備。戲水場即使不穿泳衣也可以入場。 首爾市漢江事業本部長尹鐘章（音）表示：“希望市民們在時隔3年回歸的漢江公園遊泳池裏，度過涼爽健康的夏天，”“今後也會努力讓市民們在漢江享受豐富多彩的活動。”

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