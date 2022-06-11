尹錫悅將於29日至30日出席北約峰會……韓國總統出席屬於首次. June. 11, 2022 07:29. by 洪秀英記者、東京=常駐記者 李尚勛 gaea@donga.com,sanghun@donga.com. 尹錫悅總統就任後首次海外訪問，將出席29日至30日在西班牙馬德裏舉行的北大西洋公約組織首腦會議。這是韓國總統首次出席以美國和歐洲為中心的集體安全體系北約的峰會。 總統室相關人士10日在新聞發布會上表示：“根據北約方面的正式邀請，尹總統將作為韓國首腦首次參加北約峰會，”“將在峰會期間參加與30個盟國和夥伴國的會議。”夥伴國是指參與北約演習或交換軍事情報等建立合作關系的國家。北約首次邀請韓國、日本、澳大利亞、新西蘭、烏克蘭等國參加此次會議。 韓國總統首次海外訪問選擇參加多邊會議多少有些例外。對此，有分析認為，尹錫悅參加北約峰會本身，就意味著與試圖牽制中國和俄羅斯的北約成員國步調壹致。 對此，總統室相關人士解釋說：“尹總統參加北約峰會，是為了維持以價值和規範為基礎的國際秩序，加強與北約同盟國及夥伴國的合作，擴大我國作為全球中樞國家的作用的重要契機。” 韓日首腦會談能否舉行也備受關註。日本首相岸田文雄也正在考慮參加北約峰會。如果韓日首腦會晤得以舉行，將是繼2019年12月文在寅總統和時任日本前首相安倍晉三會晤後，時隔2年零7個月再次舉行會晤。總統室相關人士回答稱，“目前還沒有可以確認的情況”。

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