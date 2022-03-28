孫京植：「新政府必須完成勞動改革」. March. 28, 2022 07:56. by 洪錫鎬記者、金昌德記者 will@donga.com、drake@donga.com. 韓國經營者總協會會長孫京植（照片）在接受《東亞日報》采訪時強調：「新上任的政府必須完成勞動改革這一課題。」孙京植表示：「政府不能對勞動改革袖手旁觀。應該像在英國政府和德國政府一樣積極出面。」孙京植最近連任並開始第三個任期，24日上午在首爾中區CJ總部接受采訪時做出了上述表示。 就需要勞動改革的原因表示：「過去製定勞動關系法時，勞動者處於弱勢，使用者處於強大的位置，因此將焦點放在了保護勞動者上，」「現在力量均衡發生了變化，勞動者們變得相當強大，因此勞動法規也需要重新討論。」他還強調：「只有大企業的正式員工享受優惠，而需要幫助的其他勞動者沒有得到很多優惠，為了解決這一系列問題，勞動改革勢在必行。」 孙京植還表示，應該根據新時代修改陳舊的勞動法製。他說：「過去（製定法律時）怎麽會想到現在的遊戲產業呢?」「新產業不斷出現，法律也應該改變。」他還補充道：「MZ一代希望不是根據資歷，而是希望根據自己貢獻得到報酬，這句話是正確的，」「對大企業工會希望維持的以資歷為主的工資製度，改革的要求也非常多。」 孙京植還指出，對企業的處罰規定太多。他表示：「經總正在尋找一般行政法規中的處罰條款，估計共有400項左右。」最具代表性的就是1月份實施的重大災害處罰法。他反問道：「這是為了預防事故而製定的法律，但只把焦點放在了處罰上，」「如果相比讓企業投資安全，更是讓企業感到恐懼，真的能說是好法律嗎?」 他還對現政府提出了批評。他說，「文在寅政府在很多方面偏向工會，因此很難反映財界的意見」，並指出公共機關非正規職一攬子強行轉變正規職、最低工資的急劇上漲等問題。

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