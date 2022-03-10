寄望新總統……「民粹主義公約，要征得國民的理解，果斷地剔除」. March. 10, 2022 07:59. by 崔惠? herstory@donga.com. 前國務總理韓德洙（73歲，照片）表示：「我認為，新一屆政府，只有總統賦予各部門部長固有的議程，使權力分散成為可能，才能防止『帝王式總統製』的弊端。」 韓德洙曾在盧武鉉政府擔任國務總理，在李明博政府擔任駐美大使等，在進步、保守政權中擔當重任。他在總統選舉當天即9日接受《東亞日報》采訪時，對新總統當選人的課題做出了上述表示。韓德洙還表示：「內閣利用被賦予的權限在各領域實際集中於民生的時候，總統應該集中政治領導力來進行與在野黨的溝通，以解決規製改革、氣候變化等需要社會協議的高難度問題，這樣才能取得成果。」 對於大選期間各候選人提出的各種民粹主義公約，他強調：「為了獲得選票，選舉期間出現了很多中長期無法持續的政策，因此當選人應該坦率地向國民求得理解，發揮政治能力，在交接委員會過程中予以剔除。」他還說：「競爭候選人在選舉過程中出現的好公約，也完全可以采納，交接委員會應該抱著這樣的想法進行研究。」 韓德洙還展望道："總統一半以上的時間和努力，應該用於與國民、政治圈、媒體進行溝通和說服，」「文在寅政府出現了溝通不暢的爭議，因此溝通將成為新總統最重要的政治焦點之一。」

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