烏克蘭戰爭行將改變的未來. March. 08, 2022 07:53. . 全世界都在屏住呼吸關註烏克蘭的戰爭。對烏克蘭士兵和市民的英雄性抗戰，人們表示感動、支持和好奇。戰爭何時結束?俄羅斯是因為什麽想法入侵烏克蘭的呢?普京是老糊塗還是誤判?還是獨裁者的末路?這場戰爭之後，世界會發生怎樣的變化? 雖然許多世界專家做出了這樣那樣的預測，但還只是推測而已。值得正確分析的信息在神秘面紗中。烏克蘭雖然打得不錯，但勝利之路似乎還很危險，很遙遠。即使俄羅斯軍隊掙紮，也不能忽視其塊頭的規模。如果沒有明顯的成果，普京就不會退縮。即使俄羅斯在戰爭中取得了成果，從長遠來看也會成為受害者。即使接受投降建立親俄政權，也不能統治。烏克蘭必須駐紮數十萬軍隊，他也不能保證長期統治。龐大的軍費、戰爭後遺癥、國民的不滿是無法用宣傳和小伎倆來阻止的。 即使俄羅斯撤軍，烏克蘭也要從被破壞的土地上重新站起來。雖然苦難的道路在眼前，但長遠來看，也有可能轉禍為福。這場戰爭將成為確認全世界人民有多深地共享人權價值、憎恨強國橫行的轉機。 雖然擔心美國的後退和中國的橫行霸道，但也有可能相反。美國不是放棄了世界的警察，而是得到了夥伴。德國重新武裝，歐洲的軍事力量將迅速增強。得益於俄羅斯，人們逐漸認識到裁軍與和平不是兄妹。東歐國家加入歐盟和北大西洋公約組織的要求越來越高，也許為了收容他們，歐盟應該改變此前一直頑固維持的歐盟的理想和運營原理。得益於此，美國可以更加集中於太平洋。這種變化不一定只會帶來好的結果。反正未來是未知的世界。看來真正的21世紀要開始了。

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