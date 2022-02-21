“請期待蝙蝠俠變得完美的旅程”. February. 21, 2022 07:39. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 蝙蝠俠回來了。《暮光之城》系列的主角羅伯特•帕丁森（照片）飾演蝙蝠俠（布魯斯•韋恩），宣告英雄的世代交替的《新蝙蝠俠》將于下月1日在韓國全球首映。這是繼克裏斯托弗•諾蘭導演的《黑暗騎士》（2012年）之後，時隔10年再次推出單獨英雄蝙蝠俠。影片上映時長爲176分鍾，接近3個小時。 帕丁森18日在以韓國記者爲對象舉行的視頻座談會上表示：“非常了解韓國粉絲的蝙蝠俠之愛”，“影片將在韓國進行全球首映，這肯定會對其他國家産生很大的影響。”當天，導演馬特•裏夫斯和飾演反派謎語人（Riddler）的保羅•達諾、飾演貓女的喬伊•克拉維茨也參加了座談會。 《人猿星球》系列的裏夫斯導演執導的《新蝙蝠俠》講述了作爲“哥譚市”的英雄生活2年的初期蝙蝠俠的故事。蝙蝠俠在市長選舉前夕追蹤可疑殺人魔“謎語人”展開的高層連鎖殺人事件的過程中，知道了不愉快的真相，在複仇和正義之間産生了矛盾。 裏夫斯導演表示：“用超過80年的故事、成爲傳說的人物制作新電影是很大的挑戰”，“致力于均衡地展現蝙蝠俠的超級英雄形象和現實面貌。”接著，他解釋說，“角色設定並不是單純地黑白分明”，“（小時候父母被殺害後）飽受心理創傷，出現強迫症狀的蝙蝠俠和謎語人之間的關系感覺有點像鏡子中的自己。” 帕丁森也說：“蝙蝠俠是完美控制自己的人物，但這次沒有達到完美的水平”，“這是一部展現蝙蝠俠走向完美旅程的電影。” 據悉，將出演奉俊昊導演下一部作品的帕丁森當天一聽到“奉俊昊”這個名字，嘴角就露出了微笑。他說：“奉俊昊導演的電影真的很了不起。很高興能和他一起工作。” 曾出演電影《玉子》而與奉導演結緣的達諾表示：“曾在韓國拍攝過。韓國真的很美麗。能夠在韓國推出電影，我對此非常期待。”

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