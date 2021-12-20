基於防疫便利主義6個月來回改了5次的上學原則. December. 20, 2021 07:37. . 從今天開始，首都圈的所有幼兒園、小學、初中、高中和非首都圈過密學校將同時進行上學（到校）上課和遠程上課。上個月22日開始的全面上學，因政府加強保持社交距離，在一個月後被迫中斷。一線學校在寒假只剩下一兩周的時候，按照年級分別製定了不同的學校日程，雙職工夫婦則根據該日程協調照顧計劃，經歷了很大的混亂。 教育部6月20日發表第二學期全面上學原則時表示，「無法確認上學率和學生確診人數之間存在明顯的關聯」，上學上課的意誌非常強烈。但不到三周的7月9日，因第四次大流行，首都圈的保持社交距離被上調到了四級，即宣布停止到校上學，導致很多人的批評：「難道當初是在沒有采取防疫對策的情況下強行全面上學的嗎?」此後，反復進行部分上學和全面上學，並於本月16日推翻此前公布的「即使啟動緊急計劃，仍將維持全面上學」的內容，宣布中止全面上學。在6個月的時間裏，上學指導方針已經改變了5次，即使受到「無法預測的修修補補式教育行政」的批評，也是無話可說。 在主要發達國家，即使新冠疫情情況嚴重，也會因擔心學業受損而最大限度地敞開學校大門。據聯合國教科文組織稱，去年1月至9月韓國的小學、初中、高中學校關閉時間共68周，在經濟合作與發展組織38個成員國中，列哥倫比亞（70周）、哥斯達黎加（70周）、智利（69周）之後，排在第四位。這比疫情擴散趨勢比韓國更為嚴重的日本（11周）、法國（12周）、英國（27周）、美國（62周）還要長。 在新冠疫情持續兩年的情況下，一旦確診患者激增就先關閉學校大門的做法，只是防疫便利主義和面子行政。因新冠疫情導致的學歷下降在今年的「不高考」中也得到了證實。教育當局應該利用此前的防疫經驗，營造在學校學習時不用擔心感染的環境，提高遠程教育的質量，讓學生即使不能上學也能在家裏接受充分的教育。

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