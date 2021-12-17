「道歉接力的大選」……候選人本人和家人的道德性爭議不斷. December. 17, 2021 07:49. by 權五赫記者、劉成烈記者 hyuk@donga.com·ryu@donga.com. 共同民主黨總統候選人李在明和國民力量黨總統候選人尹錫悅因本人和家人的道德性爭議連日來多次低頭道歉。在距離大選還有83天的情況下，兩名候選人不僅沒有展開政策競爭，反而接連不斷地為本人和家人的過錯道歉。 李在明16日承認了長子李某（29歲）習慣性賭博嫌疑，作了公開道歉。在有人提出李某從2019年開始到去年為止在網絡賭博網站上習慣性賭博的疑惑後，李在明予以承認並低頭道歉說：「作為教導子女的父母，真的抱歉。」李在明就非法賭博問題表示：「如果成為刑事處罰的理由，當然就沒有選擇的余地，必須承擔責任。」此前，李在明曾就「辱罵嫂子」的爭議和外甥殺人事件辯論等有關自己和親戚的爭議多次道歉。 尹錫悅當天也就夫人金建熙的虛假履歷疑惑表示：「對於沒有達到國民期待的標準和水平的缺點，無論是我還是我妻子，都感到很抱歉。」但他表示：「如果內容進一步明了，就應該正式道歉，在不太清楚的情況下道歉，也會稍有問題。」分析認為，此話的意思是，將在進一步明確了解事件後，再進行正式道歉。 圍繞候選人本人和親屬的汙泥混戰，正義黨抨擊稱：「有關代表巨大兩黨的兩名候選人的疑惑和爭議，展示了韓國社會既得利益者的倫理和道德的實體」，「剩下的疑點也將一一大白於天下，這是結束『豆面大選』的唯一方法。」

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