大法院提高虐待兒童致死罪量刑標準，最高可判處有期徒刑22年半. December. 08, 2021 07:52. by 金泰成記者 kts5710@donga.com. 大法院量刑委員會（委員長：前大法官金英蘭）為反映要求嚴懲虐待兒童犯罪的國民共識，決定將虐待兒童致死罪的量刑上限提高到22年零6個月。 量刑委員會7日表示，6日召開第113次全體會議，審議了對虐待兒童致死罪等的量刑標準修正案。量刑標準是法官在量刑時參考的標準，如果超出該標準，就需要在判決書上寫明理由。量刑標準建議法官比較量刑的加重因素和減輕因素的大小，選擇加重領域、基本領域、減輕領域後，在相應領域內決定量刑。 在修正案中，虐待兒童犯罪中身體上、精神上的虐待、遺棄、放任犯罪的加重領域將從現行的有期徒刑1年至2年增加到1年2個月至3年6個月。虐待兒童致死罪的基本領域是有期徒刑4年至7年提高到4年至8年，加重領域是有期徒刑6年至10年提高到7年至15年。特別是，加重因素比減輕因素多出2個以上的情況，將通過特別調整最多判處22年零6個月的有期徒刑。 以出生16個月的領養兒正仁被虐待致死事件為契機，今年2月新設的虐待兒童罪的量刑標準是：減輕判刑為12年至18年；基本判刑為17年至22年；加重判刑為20年以上及無期徒刑以上。這樣的審議案經過征求意見程序後，如果在明年3月的量刑委員會全體會議上通過，將付諸實行。

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