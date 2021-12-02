現代五項希望之星金東勳：“韓國現代五項首金曆史應由我來創造”. December. 02, 2021 07:43. by 姜泓求 windup@donga.com. 韓國現代五項在2021年迎來了巨大轉折點。在8月舉行的2020東京奧運會上，“招牌”全雄泰（26歲）在男子個人項目上實現了國內選手首次獲得奧運會獎牌的夙願。全雄泰的銅牌成爲了向國民宣傳現代五項的契機。以全雄泰爲榜樣，作爲延續韓國現代五項飛躍的新一代選手，他備受矚目。其主人公就是希望之星金東勳（19歲•全北體育會）。 從小學1年級開始，金東勳在體育俱樂部開始遊泳，他以出色的運動神經，在學校作爲田徑和Floorball（軟式曲棍球）代表活動。曾作爲曲棍球選手考慮前進方向的他，想到可以學到更多種類的項目，以現代三項（遊泳和田徑-射擊複合項目激光跑）選手的身份進入了首爾體校。之後進入首爾體育高中的金東勳作爲現代四項(現代三項加上擊劍)選手，2019年獲得會長杯男高個人第一名、全國體育大會男高接力第一名等，嶄露頭角。同年11月在中國舉行的青年亞洲、大洋洲錦標賽中，他獲得混合接力賽第4名，展現出了無限可能。 代替上大學而加入實業隊，首次登上成人舞台的他，最近開始學習騎馬，正在成爲真正的現代五項選手。隨著隨機騎馬的方式成爲衆矢之的，在現代五項中排除馬術的方針正式化，但到2024年巴黎奧運會爲止，馬術項目還會保留，因此作爲選手不能疏忽准備工作。金東勳認爲的自己優勢是複合項目激光跑，其中尤爲擅長射擊。 金東勳夢想成爲繼首爾體育高中前輩全雄泰之後的招牌明星。據說，他平時也會向全雄泰詢問與裝備相關的問題，並就全雄泰的最大優點激光跑征求意見。全雄泰在談到金東勳時也表示，“他是一個資質出衆的後輩。如果懷著明確的目標，更加集中精力運動，就會成爲比前輩們更好的選手。”金東勳表示：“看著雄泰哥的奧運會比賽，一方面感到了不起，另一方面作爲選手來說十分羨慕。因爲喜歡最早這個頭銜，所以我會盡全力成爲‘韓國現代五項首枚奧運會金牌得主’。”

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