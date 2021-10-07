為封口賄賂威脅支付120億韓元，再加上「50億俱樂部」，大莊洞一片狼藉. October. 07, 2021 07:26. . 據說，主導大莊洞開發的南旭律師和鄭英鶴會計師受到同行「要揭露向前城南城市開發公社代理社長柳東奎行賄3億韓元一事」的威脅，給了120億韓元。也就是說，為了不披露賄賂，投入了100多億韓元封口費。另外，還公開了決定從大莊洞民間開發商「火天大有」資產管理公司收取50億韓元的「50億承諾俱樂部」名單。他們就通過賄賂和特惠賺來的數千萬韓元互相撕咬，從中獲利。沒有比這更為一片狼藉的了。 成為引子的3億韓元賄賂不是大莊洞，而是2013年開發慰禮時轉交的。南旭律師等人看到一起做慰禮事業的鄭在昌在7年前拍下的一捆錢的照片後，給了120億韓元。他們是否僅僅為了掩蓋一個3億韓元賄賂事件而給了120億韓元的巨額資金，還是個疑問。撈取120億韓元的鄭某是與鄭英鶴會計師一起於2009年為參與大莊洞開發而成立的板橋AMC的共同代表。應該說他比任何人都了解大莊洞開發的事業結構。很難排除，鄭某在大莊洞開發中知道鄭英鶴會計師等人賄賂劉某而賺了一大筆錢，或者觸及了尚未暴露的非法事件。 南旭律師等人為了封口而給的錢是通過柳東奎的「特惠設計」像不勞而得的錢的一部分。他們用賄賂的方式披上公共的外衣，低價買進民間土地，並以10倍的價格出售，賺取了7000億韓元以上。因為是靠非法手段輕松賺來的錢，所以大肆揮霍。檢察機關認為，南旭律師還承諾，作為得到事業特惠的代價，向劉某提供700億韓元。最後，在分配要給的錢的過程中，柳東奎還打了鄭英鶴的耳光。這是賄賂、威脅、瀆職、暴行泛濫的狗血劇。 國民力量黨國會議員朴瑩昨天以鄭英鶴會計師的錄音記錄為依據，公開了火天大有「50億承諾俱樂部」的6人名單。其中包括兒子得到50億韓元退休金的郭尚道議員、火天大有大股東金萬培交給100億韓元的銷售代理人、其姻親、前特別檢察官朴英洙。曾擔任火天大有顧問的前大法官權順日、前檢察總長金守南、前仁川地方檢察廳檢察長崔在卿、洪某等人也在名單中。雖然當事人否認，但由於疑惑重重，應通過調查查明真相。 鄭某至今仍在提起訴訟，要求再支付30億韓元。公共企業的核心人物收受賄賂，將天文數字的利益交給民間，參與其中的人為了多要錢而狗咬狗式地爭吵。雖然發生了這樣的混亂場面，但謊言解釋和推卸責任的現象卻比比皆是。檢察機關和警方應該徹底查明與大莊洞相關的所有非法行為，沒收並追繳每一分每一厘犯罪收益。

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