“防彈少年團把男子組合的水平提高了一個層次…K-Pop已成爲不可替代的類型”. October. 01, 2021 07:26. by 林熙允記者 imi@donga.com. 2017年11月19日晚，Intertwine Music代表理事伊夏伊•蓋吉(48歲)在美國洛杉矶微軟劇院的舞台後面屏住呼吸哭泣。像星星一樣多的流行明星、在耀眼的燈光下來自韓國的7名年輕人、防彈少年團用韓語演唱《DNA》的那一瞬間，他都在背後關注著。 “我的腦海裏就像走馬燈一樣閃過了與那些總是點太多漢堡的血氣方剛的青年們同甘共苦的兩年。” 在登台之前，坐在旁邊的RM說：“真的很辛苦吧。真不敢相信這一刻”，在那一瞬間，蓋吉“咔嚓”，像照片一樣永久儲存在大腦中。 最近記者通過視頻采訪見到了2016 ~ 2018年帶領防彈少年團在美國活動的經紀人、蓋吉代表。將停留在洛杉矶的他最近就防彈少年團和酷玩樂隊的合作歌曲發表表示：“酷玩樂隊是我的‘最愛樂隊’之一，防彈少年團現在是世界上最受歡迎的樂隊。非常激動。” 音響工程師出身、投身于宣傳、管理的蓋吉代表在2016年負責防彈少年團在美國的宣傳工作。他說服制作人和記者，向防彈少年團介紹了煙鬼組合、史蒂夫•青木、海爾希等當地頂級明星。 “剛開始我對防彈少年團的成員們說不要擔心英語。我知道他們是在任何情況下都能充分展現自己魅力的朋友。我還認爲韓國語反而能展現個性和自信。” 從2018年開始，蓋吉代表幫助Monsta X和元浩在美國進行宣傳。Monsta X去年發行了英語專輯《ALL ABOUT LOVE》，在Billboard專輯排行榜上排名第五。從明年1月開始，Monsta X將參加北美12個城市的體育場巡演。蓋吉代表表示：“第三、第四名超級明星應該繼續出現，肯定會出現。韓國流行音樂(K-Pop)現在已經成爲不可替代的類型。” “在美國也曾有過後街男孩和超級男孩等組合。但在他們消失的空白期，防彈少年團是完美的拼圖。好的音樂和能量，還有精巧的群舞……作爲男子組合，他們不僅太完美了，還把水平提高了一個層次。” Monsta X從進入市場初期開始就以英語歌曲決勝。“因爲兼具個性和普遍性的韓國流行音樂是無敵的。” 蓋吉代表于6月與BMG合作，成立了Intertwine Music。他計劃幫助Monsta X、元浩、Cravity等韓國流行歌手以及全世界有潛力的明星們實現美國市場的軟著陸。他看到的韓國文化的優點是什麽呢？ “細節。韓國公司問了我數百萬個問題。電影《寄生蟲》、Netflix《鱿魚遊戲》、防彈少年團……都是如此。韓國有很多聰明的人，也有很多有藝術天分的人。如果兩種人合在一起呢？這還用說嗎。”

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