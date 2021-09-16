野獸與睡美人. September. 16, 2021 07:28. . 月圓之夜，一個女人睡在沙漠之中。她手裏拿著拐杖，旁邊放著曼陀鈴和陶製水瓶。身軀龐大的獅子過來嗅了嗅，陡然令人有點緊張。女人真的會安然無恙嗎？ 2米多長的這幅巨畫是被稱為超現實主義之父的亨利·盧梭的代表作。盧梭在巴黎做了22年海關工作，49歲退休後成為專業畫家。雖然從40歲開始抽空畫畫參加了“安德方堂”展，但人們嘲笑他是“海關人員”或“周日畫家”，不予以承認。因為他沒有學過繪畫，不擅長表現色彩、比例和遠近法。但盧梭堅信自己是偉大的畫家。雖然不是畫得很像，但在觀察對象後，增加想象力，獨創性地繪畫，對此很有自信。雖然沒去過外國旅行，但他比當代任何畫家都擅長處理異國主題。 在巴黎植物園和萬國博覽會上看到的異國植物和動物成了最佳模特。他在53歲時畫的這幅畫中，可能是親自觀察獅子、樂器和女人的衣服後畫的。由於描繪成親密的朋友的猛獸和女人的膚色，這幅畫經常被解釋為法國對非洲殖民地的統治。象征著戴著和平主義和保護者面具接近的帝國主義。 畫家的意圖是什麽呢？據盧梭介紹，畫中的女人是流浪的曼陀鈴演奏家，因疲憊不堪而陷入沈睡。路過的獅子聞到了味道，但絕不會傷害女人。隱隱照耀的月光將獅子和女人之間的緊張感轉化為平靜而童話的氛圍。幸運的是愉快的結局。也許畫家是想傳達保護弱者的信息，即，即使是饑餓的猛獸，也不會碰睡著的食物。 美術評論家

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