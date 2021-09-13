黃喜燦取得夢幻般開局…韓國球員首次在英超賽場首秀斬獲進球. September. 13, 2021 07:39. by 兪載泳 elegant@donga.com. 在“夢想舞台”的首場比賽中，他完成了孫興慜(托特納姆熱刺)、朴智星(前曼聯)、李同國(前全北現代)、李菁龍(蔚山現代)、朴主永(首爾FC)等著名球員也沒能做到的事情。 從德甲萊比錫紅牛隊轉會到英超(EPL)伍爾弗漢普頓隊(狼隊)的“黃牛”黃喜燦(25歲)成爲首位在英超首秀比賽中進球的韓國球員。 11日，在英國沃特福德維卡拉格路體育場舉行的2021 ~ 2022賽季英超第4輪與沃特福德隊的客場比賽中，黃喜燦在下半場替補上場，攻入讓球隊取得2比0領先的制勝一球，爲球隊贏得了本賽季首場勝利。黃喜燦還成爲了球隊本賽季第一個進球的主人公，給人留下了深刻的印象。在急需制勝一球的下半場筆者中，黃喜燦沒有失去集中力，攻入了“人生進球”。下半場第29分鍾，隊友費爾南多•馬索的禁區射門被後衛擋出後，黃喜燦機敏地逮住機會利用左腳射門成功把球送入對方網窩。 憑借當天的進球，黃喜燦宣告了自己的存在感，並獲得了在EPL舞台上軟著陸的自信。黃喜燦的上一粒聯賽進球是在奧地利薩爾茨堡紅牛隊時期的2020年6月與格拉茲風暴隊的比賽中攻入的進球。在1年零3個月左右的進球荒中，他轉會到狼隊後，雖然進球能力被打上了“問號”，但僅僅一場比賽就改變了人們的擔憂。 他早早地攻入了加入新球隊的處子球，爲球隊核心進攻資源的重用奠定了基礎。伍爾弗漢普頓隊主教練布魯努•拉茲賽後說：“黃喜燦在沃特福德的中場和後防陣容之間找准了位置，創造了機會。黃喜燦拯救了球隊。希望今後一起度過美好的未來。” 黃喜燦的進球是繼朴智星、薛琦铉(前雷丁)、池東沅、奇誠庸(以上首爾)、李菁龍、金甫炅(全北)、孫興慜之後，第八個在英超賽場上進球的韓國球員。作爲必須與現有前鋒展開激烈主力競爭的外國前鋒，他在處子秀比賽中打進一球，減輕了心理負擔。孫興慜在2015~2016賽季英超常規賽第二場與水晶宮隊的比賽中攻入一球，也獲得了行得通的自信。給教練組留下深刻印象的黃喜燦在自己的社交網絡服務(SNS)上表達了喜悅之情，“在夢寐以求的舞台取得進球，感謝大家支持我。”對于黃喜燦的文章，孫興慜和黃義助(波爾多)都按下了“點贊”，做出了回應。

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