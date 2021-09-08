姜潤成被移送檢察機關…向受害者謝罪. September. 08, 2021 07:42. by 權基範 kaki@donga.com. 7日據相關消息稱，因涉嫌上月末切斷電子腳鏈前後殺害2名女性的姜潤成(56歲，音)除2名受害者外，還策劃了殺害其他人的計劃。上月31日逮捕令實質審查當時，姜潤成曾叫囂說“恨不得殺得更多”，但當天被移送檢察機關後，他低頭表示：“向受害者、鄰居和家屬表示誠摯的歉意。” 當天，首爾松坡警察署以違反殺人、殺人預備、欺詐、信貸專門金融業法、電子裝置安裝等相關法律(電子裝置安裝法)等6種嫌疑，將姜潤成移送檢察機關。據警方透露，姜潤成于上月26日下午6時20分左右，帶著第一位受害女性A某前往位于其位于首爾松坡區巨余洞的家中，用凶器威脅後勒死A某，並搶走了受害者的信用卡。29日上午3點半左右，在蠶室江公園停車場，第二位受害女性B某也被他勒死。 警方在分析姜潤成通話記錄的過程中，確認了姜潤成除了被害女性之外還試圖殺害其他女性的事實，追加了殺人預備嫌疑。姜潤成用A某的信用卡購買4部手機，並在便利店購買商品的行爲涉嫌欺詐和違反信貸專門金融業法。 姜潤成就犯罪動機向警方陳述說：“這是爲了解決債務等金錢問題。”據他表示，本來想向A某借錢，但遭到對方拒絕，B某則表示“如果不還借的錢，就報案”，于是將其殺害。但是警方從姜潤成在犯罪前准備了凶器等推斷，認爲他事先策劃了犯罪。

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