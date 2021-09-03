韓國軍方開發的3噸彈頭戰術核級彈道導彈進入完成階段. September. 03, 2021 07:37. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 據悉，韓國軍方正在開發具有戰術核武器級破壞力的彈道導彈，其著手開發的彈頭重量最多達3噸的地對地彈道導彈幾乎已經到達完成階段。如果該計劃得以完成，韓國軍隊將擁有威力比去年完成開發的彈頭重量為2噸的“玄武-4”更強的彈道導彈。 韓國國防部在2日公布的《2022∼2026國防中期計劃》中表示：“隨著5月韓美導彈方針的結束，將開發可以破壞坑道和建築物、精確度更為提高的導彈。將把增加破壞力的地對地、艦對地等多種導彈戰鬥力化。”這暗示了今後試射這一彈道導彈後，將在今後5年內進行實戰部署。 國防部在此次國防中期計劃中表示，明年將把士兵月薪提高到兵長標準的67.61萬韓元，並於2026年開啟“兵長月薪100萬韓元”時代。預計，今年每天8790韓元的官兵基本夥食費到2024年將上調70%，定在1.5萬韓元左右。 應對兵力資源減少的軍隊結構改革也將加快。國防部計劃到明年為止分階段減少常備兵力，維持在50萬名的水平，到2026年將2017年19.6萬名（常備兵力的31.6%）幹部提高到20.2萬名（常備兵力的40.5%）。國防部還分析說，到2026年，國防預算將歷史上首次超過70萬億韓元。

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