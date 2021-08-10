飛到巴黎的五環旗…“3年後將舉辦城市中心奧運會”. August. 10, 2021 07:27. by 任寶美 bom@donga.com. “邀請世界來到巴黎的中心地帶。” 8日，2024巴黎奧運會•殘奧會組織委員長托尼•埃斯坦蓋在東京奧運會閉幕式上接過奧運會會旗—五環旗時大聲呼喊道。 東京奧運會閉幕式末尾播放了介紹2024巴黎奧運會的視頻。以下屆大會舉辦地巴黎著名地標爲中心，在市中心各處進行了管弦樂演奏。視頻中，巴黎的象征埃菲爾鐵塔上飄揚著長90米、寬60米的大型2024巴黎奧運會會旗。埃斯坦蓋委員長介紹說：“這是世界上升起的旗幟中最大的一面。”巴黎大賽組委會原本打算在閉幕式上實時升起旗幟，但由于天氣原因，被今年6月“測試”拍攝的事前錄像所代替。但是，這足以在因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情而無法去歐洲旅行的世界人心中激起“對巴黎的鄉愁”。 巴黎自1924年以後時隔100年再次舉辦奧運會，這種自豪感並不僅僅止步于此。埃斯坦蓋委員長表示：“我們的目標是讓更多的人看到奧運會。我們的計劃是在城市中心舉行比賽，而不是傳統的賽場。” 據此，在巴黎最高名勝埃菲爾鐵塔附近將舉行沙灘排球、摔跤、柔道比賽。馬術比賽將在凡爾賽宮舉行，擊劍比賽將在巴黎大皇宮舉行，街舞將在協和廣場舉行。爲了提高年輕人的關心，在巴黎奧運會上首次被列爲正式項目的街舞也是韓國有力的金牌候選項目。 如果像足球、遊泳這樣需要高規格單獨比賽場地的情況，就不能離開現有的比賽場地，但計劃積極將比賽場地大小限制不嚴重的項目帶到市中心，讓更多的人看到比賽。2024年奧運會轉播在觀看比賽的同時，還將帶來“巴黎觀光”的樂趣，備受期待。 此前，法國總統馬克龍上月24日出席東京奧運會開幕式後，在法國之家舉行的記者會上曾表示，“我們渴望打造獨特而創新的開幕式”，“開幕式將在塞納河上舉行。”馬克龍總統確認說：“托尼(埃斯坦蓋委員長)在一年前左右提出了這個想法，起初認爲他瘋了，但現在我們一致認爲可以‘試一試’。” 有評價稱，這種戰略非常實用。有預測稱，巴黎奧運會的場館建設預算爲33.5億歐元，有史以來首次低于奧運會運營預算(39億歐元)。另外，組委會還計劃在巴黎相對落後的地區北部聖但尼建設奧林匹克運動員村和遊泳賽場。遊泳池計劃以後在地區社會使用。

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