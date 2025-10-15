三星电子第三季度营业利润达12万亿韩元，同比增长32%创惊喜业绩

三星电子第三季度（7月至9月）营业利润超出市场预期1万亿韩元以上。销售额亦创下季度历史最高业绩。分析认为，这是由于人工智能（AI）需求增长带动服务器用内存半导体销量增加，以及此前表现不振的高带宽内存（HBM）业绩于下半年（7月至12月）进入上升区间所致。三星电子14日公布的初步业绩显示，第三季度销售额和营业利润分别为86万亿韩元和12.1万亿韩元，较去年同期增长8.7%和31.8%。此为三星电子季度销售额首次突破80万亿韩元。营业利润则是创下2022年第二季度（4月至6月）14.1万亿韩元以来的最高值。该数据超出近期证券界对三星电子第三季度营业利润的预期值（10万亿至11万亿韩元水平）1万亿韩元以上。分析指出，三星电子第三季度业绩以内存、代工（委托生产）、移动业务为核心实现大幅改善。特别是人工智能市场扩张带来的内存半导体需求增长，成为业绩改善的主要动力。美国大型科技企业等主要信息技术（IT）公司竞相推进服务器建设，导致近期内存半导体出现供应短缺现象。同日，市场调查机构Counterpoint Research发布报告称，三星电子于第三季度重新夺回全球内存半导体榜首位置。鉴于人工智能半导体需求持续强劲，预计三星电子第四季度（10月至12月）半导体业绩将延续增长态势。分析认为，折叠屏手机新品热销同样对三星电子第三季度业绩改善产生积极影响。三星电子于7月推出Galaxy Z Fold7与Flip7系列产品。该系列作为历代最薄折叠屏手机，在国内外市场创下最高预售纪录，销售表现持续向好。朴贤益记者 beepark@donga.com