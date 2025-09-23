金正恩：“没有理由不见特朗普”

朝鲜国务委员长金正恩向美国总统特朗普表示：“朝方没有理由不与美方面对面沟通。我个人对现任美国总统特朗普有着美好的回忆。”特朗普已确定参加10月31日在庆州举行的亚太经合组织（APEC）会议，金正恩也亲自表明了与特朗普对话的决心。据朝鲜中央通讯社22日报道，金正恩前一天（21日）在平壤万寿台议事堂举行的最高人民会议演说中表示：“如果美国放下虚妄的无核化执念，在承认现实的基础上，希望与我们真正和平共处，我们也没有理由不与美国面对面沟通。”金正恩的意思是，如果美国放弃无核化谈判，他就可以与特朗普见面。这是特朗普政府第二期执政后，金正恩首次通过公开信息提及特朗普。特朗普19日与中国国家主席习近平通电话后，在“真实社交”上表示：“决定在庆州APEC峰会时与习主席会面。”金正恩抨击了李在明总统提议的“三阶段无核化”路线图，再次确认了不能进行无核化谈判的立场。金正恩表示：“我敢断言，我们绝不允许出现‘无核化’。”他还说：“我们不会和韩国面对面坐下来，什么都不会一起做。我们明确表示，不和韩国打交道。”李在明在22日公开的英国广播公司（BBC）的采访中表示：“可以接受特朗普和金正恩之间关于朝鲜冻结生产而不是完全废弃核武器的协议。”其核心要义是，如果朝美就此前李在明提出的“核冻结→削减→废弃”的朝核三阶段路线图达成协议，将接受“核冻结”。李在明就冻结朝鲜核冻结问题表示：“这是临时紧急措施，是可行且现实的对策。”他还强调：“相比坚持最终目标，设定现实的目标、实现部分目标更为重要。”国民力量党担心李在明事实上放弃了朝鲜无核化。国民力量党首席发言人朴成勋当天表示：“朝鲜没有弃核的想法，也没有和我们对话的意志。尽管如此，李在明政府仍然乞求和平，反复着空洞的‘无核化三阶段解决方法’。”权五赫记者、李知云记者 hyuk@donga.com、easy@donga.com