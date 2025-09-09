三星电子与LG电子在柏林国际电子展竞逐人工智能家居主导权

三星电子与LG电子在欧洲最大信息技术（IT）及家电展览会“2025年柏林国际电子消费品展览会（IFA 2025）”上分别展示了基于人工智能（AI）住宅的下一代生活模式。该技术通过AI感知周围环境并自主判断，从而智能优化用户的日常生活。三星电子于当地时间5日至9日在柏林展览中心举办的IFA 2025上推出了AI住宅技术集大成之作——“智能模块化住宅解决方案”。三星电子建造了一座面积达218平方米、包含玄关、客厅、卧室等住宅结构的模块化建筑，打造可体验三星AI家居技术的空间。当手机接触智能门锁时房门自动开启，步入客厅之际灯光即按用户偏好亮度自动点亮。AI自主卷起窗帘等无需用户意识介入的自主判断与运作技术，引发了参观者的高度关注。三星电子AI体验馆周围甚至出现参观者排队等候入场的场景。当亲眼目睹AI家居技术驱动家电运行时，观众席间不时传出“哇”的惊叹声。LG电子在本届展会重点推介了拟于今年上市的AI家居中枢“LG ThinQ On”及相关AI家居技术。该技术通过对话交互为用户提供协助。例如当正在进行健康管理的用户烹饪时，AI会推荐符合需求的膳食菜单与食谱。菜单确定后，系统将自动预备所需厨电设备。还可观察到在烹饪结束后，AI会检查烤箱状态，并建议开启空气净化器或开窗通风。基于AI家居的家电产品，近期被韩国家电企业视为拉开与中国家电企业技术差距的核心竞争力。LG电子相关负责人表示：“中国虽也推出应用AI技术的家电，并通过自有应用程序等强化连接性，但应用生成式AI等技术的智能家居研发仍处于初级阶段。”采用人工智能家居解决方案实现的节能效果与安防强化也备受关注。三星电子与LG电子表示，通过人工智能家居技术，洗衣机等家电产品最高可节约70%的能耗。家电行业认为AI家居技术将成为推动行业未来增长的核心动力。市场调研机构InsightAce Analytics预测，基于AI的全球智能家居市场规模将从2024年的153亿美元（约21.3万亿韩元）增长至2034年的1041亿美元（约144.7万亿韩元），未来十年年均增长率达21.3%。柏林=李栋勋记者 dhlee@donga.com