禹元植受邀出席中国阅兵式，有可能与金正恩碰面

包括朝鲜国务委员会委员长金正恩、俄罗斯总统普京在内的26个国家的领导人将参加9月3日在中国北京举行的“中国抗日战争80周年阅兵式”。中国政府28日公布了参加阅兵式的海外首脑名单，最先点名的是普京。金正恩的名字第二个被点名。有分析认为，这种点名是从目前中国在外交上最重视的两国领导人开始的。此外，越南、老挝、印度尼西亚、马来西亚等东南亚国家，哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦等中亚国家的首脑也将出席。韩国国会议长禹元植和美国、英国、法国等西方国家的政府高层人士也将参加。韩国方面，中国向李在明总统表示了邀请意向，但韩国最终决定由国家礼宾排名第二的国会议长禹元植代替总统李在明出席。俄罗斯克里姆林宫（总统室）确认了普京将从8月31日到9月3日访华，并公开了详细日程。除阅兵式外，普京还将出席31日在天津举行的上海合作组织首脑会议。此外，他还计划与中国国家主席习近平举行双边会谈。金正恩的具体日程没有公开。但北京外交界预测，金正恩访华期间，可能会与习近平主席举行双边会谈，还有可能举行朝中俄首脑会谈。还有人关注禹元植和金正恩是否在阅兵式上见面。如果两人见面，将成为李在明政府上台后南北（韩朝）最高层人士第一次见面的场合。但也有分析认为，在朝鲜表示绝对不会与韩国进行对话的情况下，中方很有可能事先调整座位安排等，以免金正恩和禹元植照面。2015年中国抗日战争70周年活动时，时任韩国总统朴槿惠和朝鲜劳动党中央书记崔龙海也一同参加了阅兵式，但两人没有机会相遇。此外，决定8月31日访华的印度总理莫迪没有包括在阅兵式参加者名单中。有分析认为，虽然以去年11月举行的中印首脑会谈为契机，两国关系有所改善，但印度不愿意作为陪衬参加争夺全球南方引领国的中国活动。金喆仲 tnf@donga.com