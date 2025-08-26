李在明：“难以同意驻韩美军的灵活化”

韩国总统李在明和美国总统特朗普当地时间25日在美国白宫举行了首次韩美首脑会谈。这是在李在明就任总统83天之后。特朗普当天中午12点在白宫为李在明举行欢迎仪式，从中午12点15分开始在其“椭圆形办公室”举行首脑会谈，然后又举行了工作午餐兼大范围首脑会谈。两国首脑就3500亿美元（约合490万亿韩元）规模的韩国对美投资基金等两国上个月戏剧性达成协议的关税谈判后续措施和包括韩国政府增加国防开支在内的安保、技术合作等问题进行了讨论。特朗普强调了韩国扩大对美投资和开放农畜产品市场，还强调了扩大国防开支等分担同盟负担。据悉，在此次首脑会谈之前，美国要求韩国提交在关税谈判中达成协议的对美投资基金的详细计划、增加直接投资、开放大米和牛肉等农畜产品市场，并以“会谈可能会出现差池”等表态施加了高强度的压力。特朗普还多次表示，“韩国几乎不缴纳驻韩美军的防卫费。他们应该自己承担费用”，一直主张韩国应该把驻韩美军防卫费分摊额增加到100亿美元（约合13.7万亿韩元）。李在明24日在飞往美国华盛顿的空军一号机内座谈会上表示，“美国总统亲自宣布了重大协议，现在又单方面要求改变，但那不是‘说改变就改变’的”，对扩大对美直接投资和进一步开放农畜产品市场的要求划清了界限。李在明表示：“美国肯定有人觉得（关税）谈判结果对韩国有利，因此各部门也纷纷要求更改关税。但是，最终会得出既现实又合理的结论。”对于驻韩美军的战略灵活性问题，李在明表示：“对于我们来说，这是难以轻易同意的问题。但是对于驻韩美军未来型战略化等问题的讨论，我们也有必要。”他一方面担心随着以牵制中国为焦点的驻韩美军的变化而介入两岸（中国和台湾）纷争，另一方面对针对朝鲜和中国的驻韩美军重新调整构成表明了肯定的立场。华盛顿=朴勋相记者、申圭镇记者 tigermask@donga.com、newjin@donga.com