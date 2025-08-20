李在明举行对美投资企业家座谈会……要以团队精神冲破关税风浪



李在明总统19日在首尔龙山总统室会见四大集团总裁、经济团体长等经济界代表。这属于预定于25日举行的韩美首脑会谈的事前工作会议。李在明强调“团队精神”称：“虽然由于出口条件的变化，政府和企业都面临困难，但让我们齐心协力，将危机转化为机会。”



上个月底，韩国谈判团在美国与特朗普总统就包括15%的对等关税、1500亿美元“让美国造船业更加伟大项目”在内共3500亿美元（约486万亿韩元）规模的对美投资等达成了协议。另外，韩国企业计划进行的对美投资将在今后的首脑会谈中公开。如果没有半导体、汽车、充电电池、造船、钢铁、生物领域大企业的协助，政府无法独自解决。而且，特朗普也经常在国家首脑的会晤中提出事先没有达成一致的要求和主张，令对方惊慌失措。这就是政府和企业应对突发状况进行彻底彩排的原因。



在应对特朗普在会谈中提出的增加国防开支等“安保账单”方面，企业的合作也必不可少。韩国国防开支占国内生产总值（GDP）的2.3%，而美国要求提高到5%。为了把“让美国造船业更加伟大”对美投资、尖端产业研发费用等与国防开支增加额联系起来，与企业的合作也很重要。



因关税走高导致对美出口受阻而受到冲击的中坚、中小企业的出路开拓、冰冻的青年雇佣问题等的解决，政府能够依靠的大部分都是大企业。三星电子会长李在镕在座谈会上表示：“除了对美投资外，还将持续在国内创造优质的工作岗位，为培育高附加值产业进行相关投资。”



在这种情况下，执政党计划在国会通过的《黄色信封法》和《更加厉害的商法》就像重组全球贸易秩序一样，正在给大企业带来困难。如果争议较多的这些法案通过，劳资之间的力量均衡崩溃，企业经营的不确定性进一步增大，那么应对关税战争和经济萧条的企业的后劲必然会不足。现在，企业和政府应以团队精神团结一致，可不是束缚企业的时候。

