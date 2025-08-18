力量薄弱的乌克兰陷入困境 特朗普与普京商讨出让领土

美国总统唐纳德•特朗普和俄罗斯总统弗拉基米尔•普京于15日（当地时间）在美国阿拉斯加州安克雷奇的美军基地举行首脑会谈，但未能就乌克兰战争结束等事宜达成协议。有分析认为，两位领导人在围绕结束战争的议题上未能达成具体协议。不过，《纽约时报》等媒体报道称，普京总统提议“如果乌克兰完全放弃东部顿涅茨克州和卢甘斯克州，就将冻结当前战线并停止攻击”，特朗普总统已将此提议转达给欧洲领导人。在排除因俄罗斯入侵而丧失约20%领土的乌克兰的情况下举行的此次会谈中，领土调整的讨论在美俄之间单方面进行。另一方面，据悉并未提及对俄罗斯的追加制裁等事宜。有评价认为，在“力量逻辑”主导的冷酷国际社会现实中，乌克兰的孤立处境再次得到确认。有观点提出，在18日于美国华盛顿白宫举行的特朗普总统与乌克兰总统弗拉基米尔•泽连斯基之间的首脑会谈中，特朗普总统有可能以结束战争与和平为由，施压要求乌克兰出让领土等。美俄首脑在15日会谈后举行了约10分钟的联合记者会，仅表示“进行了建设性对话”，未公布具体协议内容。特朗普总统在会谈后于“真实社交”平台上表示：“结束战争的最佳方法不是走向不会被遵守的‘休战协定’，而是直接迈向‘和平协定（Peace Agreement）’。”对此有批评指出，此举是为俄罗斯对乌克兰发动攻击争取时间。泽连斯基总统16日表达了复杂心情，称“俄罗斯此前一直无视许多休战要求，甚至尚未决定何时停止杀戮”。华盛顿=申振宇 常驻记者、巴黎=刘根亨 常驻记者 niceshin@donga.com、noel@donga.com