李刚仁“施展魔法”助大巴黎击败送走孙兴慜的托特纳姆热刺，队史首夺欧洲超级杯冠军

巴黎圣日耳曼队（法国•PSG）的李刚仁（24岁）成为首位在欧洲足球联合会（UEFA）超级杯中破门的韩国球员。李刚仁启动得分模式的巴黎圣日耳曼队也历史性地首次捧起欧足联超级杯冠军奖杯。欧足联超级杯是在欧洲各国联赛新赛季开幕前，由上赛季欧足联冠军联赛冠军与欧足联欧联杯冠军进行单场决胜的赛事。在欧洲俱乐部赛事中，欧洲冠军联赛为最高级别赛事，欧联杯则次之。14日在意大利乌迪内举行的本届欧洲超级杯，由登顶2024-2025赛季欧洲冠军联赛的巴黎圣日耳曼队对阵称霸欧联杯的托特纳姆热刺队（英格兰）。直到下半场初期，巴黎圣日耳曼队仍以0比2落后，败局似乎难以避免。但李刚仁于下半场第22分钟替补登场后，局势随之逆转。李刚仁在下半场第40分钟于禁区弧顶左侧以一记强劲左脚射门攻入追回一球。持续猛攻的巴黎圣日耳曼队凭借替补球员贡萨洛•拉莫斯（24岁•葡萄牙）在伤停补时阶段的戏剧性头球扳平比分，结束了常规时间比赛。该赛事规定，若常规时间内未能决出胜负，则直接进入点球大战。作为巴黎圣日耳曼队第四位主罚点球的球员，李刚仁沉着命中，为球队最终以4比3获胜贡献力量。自1973年首届赛事举办以来，李刚仁是首位在欧洲超级杯上进球的韩国球员。2008年，以欧洲冠军联赛冠军身份参赛的曼彻斯特联队（英格兰）的朴智星（44岁）曾在与圣彼得堡泽尼特队（俄罗斯）的比赛中替补出场，但未能取得进球。当时效力于泽尼特队、虽进入替补名单但未出场的现任韩国国家足球队教练金东进（43岁），随队以2比1击败曼彻斯特联队，赢得了冠军奖牌。上赛季，李刚仁在主力位置竞争中处于下风，赛季后半段更多时间坐在替补席上。即便在巴黎圣日耳曼队夺冠的欧洲冠军联赛决赛中，他也未能获得出场机会。这曾引发李刚仁可能离队的猜测。然而，在2025-2026赛季首场正式比赛中，李刚仁便为球队攻入至关重要的追平一球，证明了自己的价值。李刚仁此役两次射门一次就高效转化为进球，并创造了高达92%的传球成功率。英国广播公司（BBC）评价道：“李刚仁在约18.3米处轰出一记精彩射门，改变了巴黎圣日耳曼队的比赛氛围。”足球数据专业媒体“Sofascore”赛后给予李刚仁全队第二高的8.5分评分。巴黎圣日耳曼队自1970年建队以来首次、同时也是法国足球甲级联赛球队首次问鼎欧洲超级杯，并赢得500万欧元（约合81亿韩元）的冠军奖金。继上赛季夺得欧洲冠军联赛、法甲联赛、法国杯和法国超级杯四项冠军后，巴黎圣日耳曼队此番再添一冠，再次证明其欧洲最强实力。巴黎圣日耳曼队将于18日客场对阵南特队，开启新赛季法甲联赛征程。另一方面，托特纳姆热刺队未能守住两球领先优势，错失几乎到手的冠军奖杯。托特纳姆热刺队主教练托马斯•弗兰克（52岁•丹麦）表示：“在李刚仁进球之前，我们并未遭遇明显的失分危机。足球有时胜负就在毫厘之间。”在球队核心球星孙兴慜（33岁）转会至洛杉矶FC俱乐部（美国）后，托特纳姆热刺队亟需加强阵容。弗兰克主教练表示：“希望在转会市场开放期间能进一步增强球队实力。”孙兴慜当天通过个人社交媒体安慰了托特纳姆热刺队的昔日队友们。他写道：“我为你们感到骄傲。保持积极心态，向下赛季前进。”另悉，孙兴慜将于28日作为同城球队美国职业棒球大联盟（MLB）洛杉矶道奇队主场开球的嘉宾出场。洛杉矶道奇队阵中拥有韩国籍内野手金慧成（26岁）和日本籍超级球星大谷翔平（31岁）等球员。hun@donga.com