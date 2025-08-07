HD现代重工业赢得美国海军军舰维修合同 系韩美MASGA项目提出后首单

HD现代重工业赢得美国海军舰艇维护、维修和大修（MRO）项目合同。这是韩国政府在关税谈判中提出加强韩美造船合作的“MASGA（让美国造船业再次伟大）”项目后，首次赢得美国海军MRO合同。业界评价认为，这证明韩国造船业在规模达每年10万亿韩元（约合542亿元人民币）的美国海军MRO市场上具备竞争力，并赢得了进军美国的立足点。HD现代重工业6日宣布，已赢得为美国第七舰队所属的4.1万吨级干货补给舰“USNS艾伦•谢泼德号”提供定期维修服务的合同。就韩国造船业界而言，这是第四次赢得美国海军MRO合同，对HD现代来说则是首次斩获该业务。“艾伦•谢泼德号”补给舰以美国首位宇航员之名命名，于2007年服役，舰长210米、宽32米、高9.4米。该舰将于9月起在位于蔚山的HD现代尾浦造船厂附近码头进行维修，包括螺旋桨清洁、油舱检修和设备检查等，计划于11月交付美国海军。业界期待，此次合同标志着在韩美互惠关税谈判结果推动下提出的MASGA项目迈出了“第一步”。韩美两国计划为加强造船合作设立规模达1500亿美元（约合208.6万亿韩元）的基金，投资于美国新造船厂建设、人才培养、供应链重组、船舶建造及MRO领域。HD现代重工业特种船事业代表朱原浩（音）表示：“这是提出MASGA项目后的首份MRO合同，意义重大。”HD现代正为进军美国市场扩大合作伙伴关系。公司4月与美国最大防务造船商亨廷顿•英格尔斯工业公司签署了技术合作谅解备忘录（MOU），6月又与美国造船集团爱迪生•休斯特离岸公司建立合作伙伴关系。韩华海洋也于去年和今年共赢得三份美国海军MRO项目合同。金在亨 monami@donga.com