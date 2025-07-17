从美国流入韩国的人才数量占第一位…… 吸引韩国流失人才最多的国家是中国

据调查，人才流入韩国最多的国家是美国、印度、日本。从韩国流向中国的人才是中国流入韩国的人才的约4.7倍。韩国科学技术信息研究院16日表示，以数据为基础，对有涉韩履历的研究人员的国内外移动路径和活动类型进行分析，发布了《数据洞察》报告。该研究院通过与荷兰莱顿大学科学技术学研究所的共同研究，以2005年到2021年的数据为基础，分析了17.7031万名涉韩研究人员和他们的112.5674万篇论文。分析涉韩研究人员全球移动趋势的结果显示，人才流入韩国最多的国家依次是美国、印度、日本。虽然从美国流入的人很多，但从韩国流出美国的人才也很多，流入比重为64.8%，流出比重为35.2%。印度的流入比重为77.1%，日本为74.9%，也是流入韩国的人才比从韩国流出的人才多。相反，从中国的情况来看，从韩国流出的人才比重为82.6%，流入的比重为17.4%，流出的人员是流入人员的4.7倍。越南、巴基斯坦从韩国流出的比重分别为88.7%和74%，也属于较高的国家。韩国科学技术信息研究院在报告中指出，涉韩研究人员的近一半在一个机关的研究活动年限大体上在4年以下。全体研究人员中有49.6%是2-4年内的短期活动者，在一个机构工作10年的研究人员仅占全体的17.3%。该研究院表示，“经确认，活动年限越长，论文生产效率就越高”，要求采取能够诱导长期研究活动的政策应对。崔智瑗记者 jwchoi@donga.com