特朗普重新执政首月赚取20亿美元……“总统权力用于家族生意”

美国总统特朗普除了此次卡塔尔飞机礼物争议外，还被批评利用权力谋取私利。《纽约时报》报道称，特朗普一家的企业在重新执政一个月内就赚了20亿美元（约合28000亿韩元）。特朗普本月巡访中东时访问的沙特阿拉伯、卡塔尔、阿联酋，是其长子小特朗普和次子埃里克领导的“特朗普集团”开展大规模生意的国家。阿联酋迪拜将建设特朗普国际酒店和塔楼，卡塔尔多哈将建设特朗普高尔夫球场，沙特吉达将建设特朗普塔。据悉，这些项目都得到各国政府及其下属投资公司的支援。据悉，卡塔尔、沙特、阿联酋还以多种形式投资了与特朗普的长女伊万卡结婚的库什纳设立的投资公司“亲和伙伴”正在推进的项目。特朗普一家还正式进军加密货币事业。有人批评说，在此过程中也会发生利害冲突。去年9月特朗普集团设立的虚拟资产平台“世界自由金融”，其中不仅有小特朗普，还有与梅拉尼娅生下的小儿子巴伦。最近还从阿联酋支援的公司获得了20亿美元规模的投资。当地时间22日，特朗普在第二届就任之际，还邀请了其发行的“迷因币”$TRUMP持有者中排名前220位的人参加白宫晚宴。据悉，其中排名最靠前的25人拥有的迷因币共达1.4亿美元（约1930亿韩元）。在这种情况下，特朗普从去年总统选举起就提出了将美国打造成“世界加密货币中心”的公约，正在积极展开培养政策。最具代表性的，是他在重新执政后通过行政命令撤销了拜登政府的限制数字资产政策，并指示储备战略比特币。特朗普14日对提出家庭生意利益冲突争议的记者表示，“我真的什么都不知道”。对于此次中东巡访中是否提到了由沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼和沙特主权财富基金支援、特朗普一家拥有的高尔夫企业相关的LIV高尔夫大赛的提问，他表示：“没有讨论。”特朗普过去也一向坚持自己的立场，即就任前将资产管理权交给了家人，因此不会发生利害冲突。但是，不仅是民主党，就连共和党内部也有人批评说：“特朗普一家的利益直接关系到现任总统本人的利益”，因此预计争议不会轻易平息。特别是特朗普对前总统拜登的次子亨特在乌克兰能源企业布里斯马担任理事时强烈提出了腐败疑惑，因此有人批评说这是“只许州官放火，不许百姓点灯”。有人指出，特朗普的私人利益争议让人联想到因“水门丑闻”而没落的前总统理查德·尼克松。尼克松曾说过：“如果总统做了什么，那肯定不违法。”普林斯顿大学公共政策学教授朱利安·泽利在外交专刊《外交政策》的投稿中表示：“特朗普一家主张‘是在光天化日之下、在镜头面前公开做生意，所以并不违法。如果国会没有制定好相关规定，白宫将再次发生生意、政治、政策混杂在一起的‘伦理危机’。”洪贞秀记者、金宝拉记者 hong@donga.com、purple@donga.com