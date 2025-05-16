凯尔特人队的梁铉俊“攻入赛季第6球”

苏格兰足球超级联赛（第一级联赛）凯尔特人队的梁铉俊（23岁）时隔3个月再次首发出场，凭借本赛季个人第6粒进球帮助球队取得了胜利。15日，梁铉俊在苏格兰阿伯丁皮托德里体育场举行的与阿伯丁队的2024~2025赛季苏格兰超级联赛第37轮客场比赛中首发出场。这是梁铉俊自2月16日与邓迪联队的比赛后，时隔3个月再次在联赛中首发出场。作为左前锋出战的梁铉俊上场70分钟，为球队以5比1大胜起到了决定性作用。凯尔特人队在上半场第31分钟率先攻入一球，但在第42分钟被对方扳平比分，随后梁铉俊在上半场补时阶段攻入了2比1反超比分的一球。梁铉俊截获队友詹姆斯•福勒斯特的传球被对方防守队员挡出的皮球，用右脚冷静地射入对方球门。这是梁铉俊在本赛季正式比赛中取得的第6粒入球。上半场领先的凯尔特人队在下半场又连入3球，取得了一场完胜。梁铉俊在本赛季联赛中攻入5球，苏格兰足总杯（SFA）攻入1球。助攻次数也达到了6次。足球统计专业媒体“Fotmob”当天给梁铉俊打了8.1分。凭借当天的胜利，凯尔特人队取得29胜4平4负（积91分）战绩，领先排名第二的格拉斯哥流浪者队（积74分）17分。凯尔特人队在上个月27日已早早提前确定了冠军。金正勋记者 hun@donga.com