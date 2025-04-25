马斯克与贝森特展开“白宫骂战”. April. 25, 2025 07:23. by 崔智善 aurinko@donga.com. 据美国政治媒体Axios当地时间23日报道，特斯拉首席执行官兼政府效率部首长马斯克与财政部长贝森特就国税厅厅长的人事问题在白宫进行了激烈的辱骂和冲突。据悉，当时正在对话的特朗普总统和意大利总理梅洛尼也看到了这一情景。 据Axios透露，17日，两人参加了白宫椭圆形办公室会议，贝森特表示效率部的预算削减业绩不佳，首先开火。对此，马斯克将贝森特贬称为“索罗斯的代理人”，嘲讽贝森特“经营了失败的对冲基金”。对冲基金运营者出身的贝森特曾在世界对冲基金投资者索罗斯手下工作过。索罗斯曾向民主党捐赠过巨额资金，因此共和党内部对索罗斯的左膀右臂贝森特也提出了批评和警戒。 白宫会议目击者表示：“两人在椭圆形办公室没有身体接触，但总统目睹了（争吵），两人在西翼走廊再次发生了口角。”“两名亿万富翁中年男子在走廊里像职业摔跤一样打架。”一名消息人士表示：“争吵中出现了带有‘F’的脏话。当贝森特骂人时，马斯克回应说‘你再大点声’。”直到助理们将两人分开后，争吵才结束，当时正在与特朗普见面的梅洛尼也目睹了这一幕。 Axos等美国媒体认为，两人的矛盾源于国税厅厅长人选。马斯克在没有与贝森特进行商议的情况下，向特朗普推荐国税厅内部人士加里·沙普利代理厅长职务。国税厅是美国财政部的下属机构。对此，想要让财政部副部长迈克尔·波尔肯德出任国税厅长的贝森特愤怒地说：“马斯克在我背后策划了事情。”最终，特朗普在几天后推翻了人事安排，任命波尔肯德为国税厅代理厅长。他选择了支持贝森特。 Axios援引政府人士的话分析称，“这不是对错的问题，而是权力之争”。白宫人士对Axios表示，“虽然贝森特在本轮比赛中获胜，但谁也不愿意把马斯克这样的人当作敌人”。Axios认为，白宫人士正在关注他们的争斗。对此，白宫发言人卡罗琳·莱维特表示：“虽然总统幕僚团和内阁之间有时存在意见分歧，但我们认为这是健康讨论过程的一部分。谁都知道最终特朗普总统才是决定者。”

한국어