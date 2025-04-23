天主教“善终”、新教“召天”、佛教“圆寂”. April. 23, 2025 07:55. by 李鎭求 sys1201@donga.com. 教皇方济各21日（当地时间）善终，不同宗教称呼“别世”的用语不同，这一点引人注目。 天主教中称呼死亡的善终原本是“善生福终”的缩略语。意大利出身的中国传教士罗贝里1652年在北京发行的汉文教理书《善生福终正路》中记载的话语是其起源所在。“善生福终正路”是指在日常生活中按照教理的教诲善良地生活，最终迎来福气的死亡之路。 2005年4月教皇约翰•保罗二世去世时，韩国天主教会议讨论了大人物去世时一般使用的“逝去”一词。实际上，虽然部分媒体曾用过逝去一词，但天主教最终还是选择了“善终”。2009年2月红衣主教金寿焕去世或2013年卸任教皇职务的本笃16世去世时，也正式使用了善终。 新教使用意为“接受上帝的召唤”的“召天”一词。事实上，召天并没有被载入国语词典，因此很难将其视为正确的用语。但是，由于使用时间过长，在新教内外已经成为了普遍表达。 佛教大体上使用“涅槃”或“入寂”。“寂灭”或“圆寂”也经常使用。其中包含着摆脱一切烦恼，进入完美领悟境界的意义。这是指释迦牟尼和高僧的死亡时使用的用语。圆佛教主要使用涅槃。 民族宗教天道教在“回到原来的位置”的意义上使用了“还元”一词。

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