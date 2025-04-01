特朗普：“对所有国家征收对等关税”……关税轰炸对象可能超过“问题15国”. April. 01, 2025 07:51. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 美国总统特朗普（照片）31日就当地时间2日公布的“对等关税”征收对象表示：“将涉及所有国家。”此前有人提出，美国有可能首先针对给美国带来巨大贸易赤字的所谓“问题15国”实施镊子政策，但特朗普本人划清了界限。 取而代之的，美国将不仅针对“问题15国”，还示意要对其他相当多的国家进行“关税轰炸”。据分析，尽管面临高关税导致物价上涨和经济萧条的忧虑增大的情况，特朗普仍明确表示将继续推进强有力的关税政策。 特朗普当天在从私宅佛罗里达州海湖庄园返回华盛顿的飞机上对记者表示：“（对等关税）不是只挑选特定国家。”他还说：“例如，看看亚洲所有国家在与美国的贸易中的所作所为吧。很难说美国受到了公正的待遇。” 对于高关税引起的滞胀（高物价中的经济停滞）的担忧，他表示：“好久没听到这个词了。（通过关税政策）我们将带来繁荣。我要把这一时期称为‘美国的黄金时期’。” 特朗普一周前表示，部分国家或产业可能成为免除对等关税的对象，暗示将调整速度和灵活适用。但《华尔街日报》援引核心消息人士的话报道说，最近几天，美国转向了推进更加强硬的关税政策的方式。据悉，特朗普要求参谋们进一步扩大关税征收范围，制定适用高关税率的计划，据说还对此讨论了最高20%的普遍关税（对所有商品一律适用的关税）。消息人士表示，虽然关税征收方式尚未确定，但特朗普希望关税政策“大而简单”。 特朗普政府为了征收对等关税，正在考虑适用1977年制定的《国际紧急经济权力法》。这是在国家发生紧急情况时，赋予总统广泛控制经济活动的权限的法律。主要用于制裁朝鲜和伊朗等敌对国家，但特朗普在重新执政后对加拿大和墨西哥等友邦征收关税时，也用了这一招。 特朗普最近几天就征收关税的方式决定采取“强硬模式”，这可能与日益扩散的物价上涨和经济停滞的忧虑不无关系。华盛顿一名外交消息人士表示：“如果特朗普第二届政府的核心关键词‘关税’被物价上涨、股价下跌等担忧所淹没，稍有不慎任期初期的国政运营动力就会下降。特朗普政府似乎选择了以更强有力的关税正面突破。” 也有分析认为，承诺减税的特朗普政府没有合适的方案来填补大规模减税时减少的税收，因此最终埋头于关税政策。被称为特朗普总统关税谋士的白宫负责贸易和制造业的顾问彼得·纳瓦罗当天在接受福克斯新闻采访时强调：“关税是减税。” 纳瓦罗当天表示：“我们（在美国）驾驶和购买的汽车中，拥有美国产发动机和变速器的比率只有19%。德国、日本和韩国正在使美国从制造业国家沦为组装国。”他还说：“德国人、日本人、韩国人、墨西哥人夺走了我们的制造能力。必须恢复这一能力。”

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