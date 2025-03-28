特朗普“对所有进口车征收25%关税”……不能只让企业奔走. March. 28, 2025 07:27. . 美国总统特朗普宣布，从4月3日起对所有进口汽车和核心零部件征收25%的关税。继钢铁、铝之后，汽车是第二拨征收高额关税的产品。汽车和汽车零部件在对美出口产品中排名第一和第三，因此，不仅是相关产业，韩国经济整体也将受到相当大的打击。被特朗普称为“解放日”的4月2日，还预告将征收对等关税，源自美国的贸易战争正在走向顶点。 特朗普26日宣布征收汽车关税，并表示“具有永久性、百分百确定”，明确表示无意撤回。他还再次强调：“此次措施将给美国经济带来工作岗位和财富，是一件令人兴奋的事情。如果在美国制造汽车，就没有关税。”这再次明确了在美国生产是唯一的解决方法。 韩国国内汽车产业将遭受直接打击。因为对美国市场的依赖度很高，占汽车出口总量的一半。据推算，如果征收25%的关税，韩国产汽车的价格竞争力将下降，年出口将减少9万亿韩元以上。将90%的生产量出口到美国的韩国通用汽车有可能撤出，宣布大规模对美投资的现代汽车集团也需要时间扩大当地生产，因此短期负面影响不可避免。 更大的问题是，关税冲击不仅局限于整车企业，还会波及数千家合作企业等。很多人担心，发动机、变速器、动力总成等核心汽车零部件将被列入关税对象，既是根基产业，又是中坚、中小企业占大多数的零部件业界将遭受致命伤。如果25%的关税加上对韩国的对等关税，冲击只能加倍。关税炸弹将超越出口减少，扩大为韩国制造业的整体危机。 现代汽车会长郑义宣26日在美国新工厂竣工仪式上表示：“关税是国家和国家的问题，因此一家企业的投资很难大幅改变关税政策。”随着国务总理韩德洙的复职，重新整顿了贸易指挥塔，政府应尽快主导对美协商。在单场胜负无法解决的关税战争中，只有民官以“韩国团队”行动起来，才能找到突破口。

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