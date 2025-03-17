关乎企业生死存亡的《商法》修订案，在野党只看“选票”敲着计算器. March. 17, 2025 07:54. . “修订《商法》和废除金融投资所得税一样，是有‘正确答案’的问题。像允许半导体产业每周52小时例外这样没有明确答案的问题很难，但像修改《商法》这样有明确答案的很容易。” 记者上个月见到的共同民主党核心议员被问到强行处理《商法》修订案的背景时，作出了上述表示。他所说的“正确答案”应该是宪法法院赞成弹劾尹锡悦总统、提前大选成为现实时的“选票”。其核心要义是，像每周52小时问题这样经营界和劳动界分成两半的话题，难以轻易支持一方，但修改《商法》是站在相比企业占绝大多数的1500万“蚂蚁”一边，因此没有苦恼的余地。 共同民主党代表李在明去年11月5日突然宣布废除金融投资税后，该党支持率（以韩国盖洛普为准）一周内上升了6个百分点。记者还记得，当时共同民主党的一名领导层议员以受到鼓舞的表情说：“个人投资者们纷纷要求‘尽快处理与金融投资税配套的《商法》修订案’。” 这种背景下，《商法》修订案13日终于跨过了国会的门槛。本来就面对特朗普第二期攻势的企业，还要牵制海外行动主义基金，对此感到茫然若失。特别可能引进要忠实保护所有股东利益的“董事忠实义务”，董事会都表现出了非常紧张的样子。某大企业高层人士透露：“现在社外董事聚集在一起，就会共享各自如何避免诉讼的经验，以后连外国行动主义基金也以股东利益受到侵害为由提起诉讼，将避无可避了。” 共同民主党议员李素永13日在全体会议上主张：“如果《商法》修订案得到处理，消除‘韩国打折’，追求短期差价的行动主义基金进入的可能性将大幅减少。”但是，股价里综合了企业竞争力、业况以及政治、经济等问题。即使《商法》修订案得到处理，谁也无法担任“韩国打折”就会自行消除、股价会上涨。 此外，由于行动主义基金本来就是“套利”群体，与股市估值水平直接相关不大。美国股市与韩国相反，有被高评价的倾向，但还是行动主义基金的故乡。 当然，此前也有部分大企业通过物理分割等方式打小额股东的“后脑勺”。如果这种横行霸道是问题，完全可能针对这一弊端进行“镊子限制”，不加区分地全方位限制似乎是为了刺激蚂蚁投资者茫然的“反企业情绪”。 三星和现代汽车早在2016年和2018年就从美国行动主义基金埃利奥特那里分别收到了30万亿韩元和8万亿韩元规模的股东返还要求。最近，私募基金“MBK伙伴”收购Homeplus，只获得短期收益后就申请企业破产重整，此事引发了“吃完就跑”的争议。虽然经历了几次，但还是主动向行动主义基金敞开大门，这不是通过消除“韩国打折”的“升值”措施，而是近乎“降值”的措施。不可忽视，票再重要，共同民主党的正确答案，对企业来说可能不是正确答案。

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