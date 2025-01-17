韩银总裁李昌镛：“戒严导致增长率放缓…应尽快编制追更预算”. January. 17, 2025 07:49. by 姜宇锡记者 wskang@donga.com. 韩国银行总裁李昌镛强调说：“应该尽快编制追加更正预算。”也就是说，受戒严和弹劾政局的影响，去年第四季度（10月至12月）经济增长率很有可能低于0.2%，因此急需制定除货币政策以外的经济刺激政策。 李总裁在16日韩国银行金融通货委员会货币政策方向会议结束后举行的记者见面会上表示：“从韩银的立场来看，我认为现在应该进行追加更正预算。”但是他还补充道：“选择困难的个体户作为目标比较好，以全体国民为对象是不可取的。”据分析，这是对共同民主党推进的“全国民25万韩元支援金”表示反对的意见。 李总裁还表示：“要想弥补因外部因素而放缓的增长率，需要15万亿~20万亿韩元规模的追加更正预算”，甚至提到了具体的数据。他解释说：“不是通过追加更正预算人为地提高增长率，而是要弥补因外部因素而钝化的水平。希望在时机方面尽快采取行动。” 李总裁之所以提及追加更正预算的必要性，是因为政治不确定性使增长率进一步下降。他说：“从本月初为止的数据来看，消费、内需、建设景气等（数值）比预想的要低很多”，“去年第四季度的增长率是0.2%，但有可能进一步下降。” 李总裁认为，根据政治矛盾持续多久，戒严事态对金融市场的影响也会有所不同。他判断称，“今年第一季度（1~3月）以后的增长率将如何变化，取决于政府是否采取财政政策、宪法法院程序是否恢复正常等。”

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