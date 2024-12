玛丽亚·凯莉每年最多可获得48亿韩元的“圣诞年金”. December. 27, 2024 10:18. by 金宝拉记者 purple@donga.com. 据悉,流行歌星玛丽亚·凯莉(55岁·照片)仅凭一首《All I want for Christmas is you(圣诞节我只想要你)》每年就能赚取数十亿韩元。这首歌是任何人都能听懂的圣诞节人气流行歌曲,发行于1994年。 美国经济媒体CNBC当地时间25日援引Billboard的推测值报道称,凯莉2022年仅凭这首歌赚得270万-330万美元(约33.4亿-48.2亿韩元)。主要是歌曲下载、流媒体等方面所获收入的推测值,还不包括收益性更高的电视专题节目播放等相关收入。 据音源流媒体公司Spotify透露,最近这首歌的流媒体次数突破了20亿次。这是圣诞节相关歌曲中的第一次。另外,据音乐产业市场调查企业Luminate透露,去年该歌曲在美国国内的音频流媒体播放次数共达2.49亿次,比2019年(1.67亿次)增加约49%。 不过,CNBC报道说,凯莉本人和唱片公司等从未公开过该歌曲的著作权合同内容,因此难以掌握准确的收入。伯克利音乐学院教授乔治·霍华德评价这首歌是“印钞机”。

